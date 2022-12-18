Гречка довольно проста в приготовлении, особенно если вы знаете несколько полезных секретов.

Гречка - является достаточно распространенным блюдом в повседневном рационе. Она полезна и подходит даже для тех, кто соблюдает диету.

Мы перечислим простые правила, которые будут полезны вам при приготовлении гречневой каши.

Ранее УНИАН писал о том, как вкусно приготовить гречку.

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Как варить гречку в пакете - самый быстрый способ приготовления

Такое приготовление подойдет тем, у кого мало времени. Возьмите один пакетик гречки, 1,5 литра воды, соли и сливочного маскла. Залейте воду в кастрюлю, когда закипит, подсолите ее и положите пакетик с гречкой. Так она варится без крышки на медленном огне минут 15. После этого достаньте пакетик и подождите, чтобы стекла вода. Надрежьте пакетик, выложите гречку в тарелку и добавьте масло.

Как варить гречку на воде - пропорции

Блюдо готовят в соотношении 1:2, то есть стакан крупы - 2 стакана воды. А для более густой гречневой каши возьмите больше воды - до трех стаканов.

Как варить гречку в кастрюле, чтобы она не прилипла ко дну

В кастрюлю поместите гречку и воду. После закипания огонь сделайте поменьше. Выключить нужно через 20 минут - именно сколько варят гречку.

Можно закинуть крупу в кипяток и варить до 20 минут на медленном огне и не перемешивать кашу.

Гречка в мультиварке - как варить

Готовить гречку в мультиварке быстро и легко. Положите стакан гречки, налейте воды и немного соли в мультиварку. Варить в режиме "крупа" 30 минут. Как отметил шеф-повар и кулинар Евгений Клопотенко, именно в мультиварке гречка выйдет рассыпчатой.

Также Клопотенко рассказал, как готовить замоченную гречку. По его словам, это некий лайфхак. Гречку нужно засыпать в воду на 5-6 часов. Также это можно сделать на ночь. Он отметил, что воды нужно, как и при варке - пропорция 1:2. Если жидкость впиталась не полностью - сцедите ее.

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