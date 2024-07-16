Многие нарушают важное правило, пользуясь губкой для посуды.

Кажется, нет ничего проще, чем помыть посуду губкой: пористая сторона дает много пены, шершавая - отлично отчищает загрязнения и моет стекло. Меж тем, многие нарушают одно важное правило использования такой губки - забывают ее вовремя менять. Рассказываем, сколько можно пользоваться одной губкой для посуды.

Как правильно пользоваться губкой для посуды

Губки для мытья посуды нельзя использовать очень долго - со временем в них поселяются колонии "недружелюбных" бактерий, которые несут угрозу для здоровья.

Поэтому изделие нужно менять раз в 7-10 дней - даже если с виду губка выглядит чистой и опрятной. Видео дня

И наоборот: если она сильно загрязнилась раньше и отмыть ее трудно, то менять нужно сразу же.

Кроме этого, с помощью губки можно также отказаться от моющего средства - в пользу обычного хозяйственного мыла. Чтобы его было легче использовать, есть простой лайфхак: в губке нужно сделать небольшой надрез по центру и вставить туда заранее отрезанный кусочек мыла. Таким образом мыло не будет скользить в процессе мытья, а губка поможет ему пениться.

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