Всего щепотка соды - и жареный хрустящий лук сможет вкусно приготовить каждый.

Лук является одним из наиболее используемых продуктов на каждой кухне. Его добавляют в салаты, запеканки, мясо и, конечно же, он является незаменимым при приготовлении супа. Редко какая зажарка обходится без лука, и здесь многие хозяйки задаются вопросом - как его не сжечь. Согласитесь, наверняка у вас такое тоже случалось: отвернулись на 5 минут, а лук уже превратился в мелкие угольки.

Ранее УНИАН писал, как вкусно замариновать лук. В этой статье вы узнаете, как вкусно пожарить лук, чтобы он был золотистым и хрустящим.

Для чего добавлять соду в жареный лук

Лук - довольно капризный ингредиент. Кто-то не любит его вкус, кому-то он не нравится в определенном виде - будь-то салаты или тушеные блюда. При этом наиболее часто сложности в приготовлении лука возникают при его жарке. Пытаясь пожарить лук вкусно и сделать его хрустящим и золотистым, многие хозяйки упускают момент, вследствие чего лук подгорает. Однако этого можно избежать.

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Опытные хозяюшки советуют добавлять в сковородку с луком соду. Вы спросите, как же это поможет сделать лук золотистым? Метод необычный, но действительно рабочий. Что же делает сода с луком? Ответ прост: она упростит жарку лука, не даст ему пригореть к сковороде, поможет обжарить лук до золотистого цвета, при этом сохранив текстуру овоща.

Когда и сколько соды добавлять

Чтобы пожарить лук вкусно, соду в него добавлять нужно не сразу. Сначала обжарьте его в разогретом масле до золотистого цвета. После этого - смело всыпайте соду. Делать это нужно, исходя из рассчета треть чайной ложки на 300 граммов сырого лука.

Заметьте, сода не помешает вам вкусно пожарить лук, а сделает его практически идеальным. Кулинары отмечают, что сода ускорит процесс карамелизации лука и усилит его аромат. Лук по этому методу можно обжаривать как для супа, так и для использования в фарше, салатах и других блюдах.

Бонус: зачем добавлять соду при жарке мяса

Сода - идеальный помощник, если нужно приготовить жесткое мясо. Она поможет размягчить его волокна, при этом сохранив сочность продукта. Этот секрет отлично подходит для жарки говядины, которая славится своей жесткостью. Ранее мы уже говорили о том, как жарить мясо, чтобы оно было мягким и сочным.

Если вам нужно приготовить жесткое мясо, натрите его содой и оставьте на 15-20 минут в холодильнике. Перед приготовлением не забудьте промыть мясо под проточной водой. Если же речь идет об очень жестком мясе, его можно выдержать в холодильнике около двух часов.

Кстати, хозяйки также советуют добавлять щепотку соды при приготовлении говяжьей или свиной печени. Она поможет сделать ее более нежной и избавит продукт от горечи.

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