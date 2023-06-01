Кондиционеры и другая техника требуют регулярного своевременного ухода, поэтому не игнорируйте это, чтобы они прослужили как можно дольше.

Иногда в процессе эксплуатации кондиционер может начать течь, причем именно внутренний блок в комнате. Это может стать причиной порчи мебели и других предметов интерьера, а то и всего ремонта - с отклеившимися обоями и вздувшимся ламинатом.

Поэтому сегодня мы узнаем, что делать, если из кондиционера капает вода, и рассмотрим причины течи как внутри помещения, так и снаружи.

Вытекающая из кондиционера вода, в целом, нормальное явление, так как во время его работы образуется конденсат, и ему надо куда-то деваться. Если все работает, как надо, конденсат скапливается в специальном поддоне, откуда уходит через дренаж. Все вы сталкивались с капающей на голову водичкой из "кондишина" - вот это тот самый конденсат, выведенный монтажниками лишь бы куда.

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Течет кондиционер наружный блок - это нормально?

Говоря о том, почему с наружного блока кондиционера капает вода, сперва следует понять, что вообще происходит. Ведь если вы включили его в режим обогрева ("тепло", Heat), то течь из наружного блока - это нормально. На теплообменнике появляется конденсат и он, собственно и вытекает.

С другой стороны, такое поведение может сигнализировать о наличии проблемы. Чтобы узнать, почему течет кондиционер на улице, следует:

проверить уровень хладагента и при необходимости заправить систему фреоном;

проверить на загрязненность испаритель и при необходимости почистить его;

проверить давление в фреонопроводе, возможно потребуется установка регулятора давления.

Кстати, чем больше разница между температурой на улице и заданной в помещении, тем больше конденсата будет появляться.

Почему плачет кондиционер и как не зарыдать самому

Теперь остановимся на вопросе, почему с кондиционера капает вода в квартиру. Причин, почему такое может происходить, побольше, чем в случае с внешним блоком.

Одной из таких может быть засорение дренажной трубки, поэтому ее надо почистить.

Другим вариантом может быть повреждение этой трубки - например, трещина, либо негерметичное соединение где-либо на стыках. В случае с повреждением трубку следует заменить на целую, а во втором сценарии достаточно загерметизировать "швы". Кстати, не только трубки, но и дренажный поддон может треснуть.

Также течь кондиционер может из-за утечки фреона. В этом случае звоните в сервисный центр и ожидайте специалистов. Они найдут место утечки, запаяют его и заполнят систему этим газом до нужного давления. При недостатке фреона, кстати, капает кондиционер после выключения уже, так как происходит обмерзание теплообменника/испарителя. И если отключить кондиционер, накопившийся лед быстро начинает таять, поддон переполняется, и вода вытекает наружу.

Также лучше вызвать мастеров, если забились проходы для оттока жидкости. Хотя в этом случае можно попробовать справится своими силами и почистить проход с помощью тонкой проволоки.

Иногда причиной проблемы могут стать не дефекты прибора или других деталей, а… человеческий фактор. Точнее - неправильный монтаж, из-за которого вода стекает не в дренаж, а на ваши обои. В этом случае рекомендуем найти нормальных установщиков с руками и мозгами в правильных местах.

Течет кондиционер - что делать

Как мы уже писали, если проблема мелкая, вроде засоренной дренажной трубки, можно попробовать прочистить ее самостоятельно. Но лучше вызовите мастеров, они проверять сразу и другие системы кондиционера. Только если выполняете все своими руками, обязательно отключите прибор от розетки!

А если говорить о том, можно ли включать кондиционер если он течет… Если это не связано с нормальной его работой, то лучше не надо. Сперва разберитесь с проблемой.

И не забывайте, что кондиционеры, бойлеры и другая техника требуют регулярного своевременного ухода, поэтому не игнорируйте это, чтобы они прослужили как можно дольше (и у вас при этом не исчезала гарантия).

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