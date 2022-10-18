Вы точно не догадываетесь, какие способы срабатывают не хуже традиционного утюга.

Сильно помятая одежда может с легкостью испортить общее впечатление о вас в любой среде, в частности профессиональной. К сожалению, иногда техника подводит, но вашу одежду можно погладить и без утюга.

УНИАН рассказывает, о топ-5 неожиданных лайфхаках.

1. Нужен фен

Погладить вещи без утюга легче, чем вы могли бы себе представить. Для этого прекрасно подойдет ваш фен для волос. Положите вещь на ровную плоскую поверхность и пройдитесь по ней горячим потоком воздуха на расстоянии нескольких сантиметров.

Видео дня

Как разгладить сильно мятую вещь феном? Легко - предварительно смочите ее водой с помощью распылителя.

2. Поможет душ

Этот лайфхак прекрасно подойдет для путешественников. Если в ваших апартаментах нет утюга, вы можете погладить вещь в душе. Включите самую горячую воду, повесьте вещь в ванной комнате и закройте дверь на несколько минут. Эффект сауны справится с любой мятостью на ткани. Это красивый лайфхак, чтобы не гладить одежду.

Кстати, такой способ прекрасно подходит для того, чтобы погладить пуховик без утюга, или ветровку и юбку из ткани, на которой трудно скрыть мятость.

3. Стайлер справится

Выпрямитель для волос прекрасно выполняет функции утюга. С его помощью вы можете гладить вещи с манжетами, воротничками и другими деталями, требующими идеального выпрямления.

Старайтесь не слишком надавливать на ткань во время глажки, а перед использованием убедитесь, что на стайлере нет остатков средств для волос.

4. Никакой техники, только спрей

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как погладить одежду без электроэнергии? Идеально с этим справится спрей для разглаживания складок. Его можно приобрести в любом магазине бытовой химии. Распылите его на расстоянии 25 см от одежды. Почти сразу можете надевать одежду.

5. "Жидкий утюг"

Наши бабушки придумали дешевую и бережную альтернативу без лишних химикатов - "жидкий утюг". Для этого смешайте белый уксус с водой в пропорциях 1:3. С помощью пульверизатора нанесите смесь на одежду и дайте ей высохнуть. Спрей поможет избавиться от неприятных запахов.

Вас также могут заинтересовать новости: