Психологи неоднократно называли признаки симпатии на первом свидании.

Отношения и любовь - это то, что спасает нас во все времена. Ведь так важно чувствовать поддержку любимого человека, его внимание и заботу. Конечно, каждый из нас хочет, чтобы рядом был тот самый человек, в объятиях которого мы можем расслабиться и ощущать себя в безопасности. Но, прежде чем дойти до этого этапа, стоит пройти ознакомительный - первое свидание.

В статье УНИАН вы узнаете, как понять, что первое свидание прошло хорошо.

Он о тебе говорит

Психологи сходятся во мнении, что мужчина, у которого есть планы на женщину, старается сразу о ней заявить. Он расскажет о вас своим друзьям, родителям и другим родственникам. Для него важно, чтобы все вокруг знали, что теперь вы - его вторая половинка. Того же он потребует взамен.

Видео дня

Он интересуется твоей жизнью

Если мужчина общается с вами не односложными предложениями, если он расспрашивает вас о жизни до него и планах - значит, вы запали ему в душу. Таким образом он пытается понять, совпадают ли ваши взгляды на жизнь и цели, можете ли вы вместе добиться успеха в семейной жизни.

Он смотрит тебе прямо в глаза

Казалось бы, ерунда, но на самом деле - немаловажный фактор. Ведь человек, который смотрит вам в глаза, уже проявляет свою симпатию. А тот, кому вы абсолютно неинтересны, будет смотреть куда угодно. В принципе такого человека мало будет волновать, как вы себя ощущаете. Поэтому обращайте внимание на этот момент.

Он шутит о том, какой парочкой вы были бы

Каждая женщина, когда встречает мужчину, который ей понравился, уже примеряет на себя роль его жены, выбирает свадебное платье и придумывает имена детям. Однако большинство мужчин в этом плане отличаются от нас. Но если он все же упоминает в разговоре подобные темы и шутит по этому поводу, то можете быть уверены, что вы ему понравились.

Он называет тебя по имени

Конечно, женщины любят, когда их называют "котик", "зая", "милая", "крошка", "малышка", но если мужчина обращается к вам по имени, то это говорит о серьезности его намерений. И на это стоит обращать внимание, так как чаще всего подобными ласковыми словами мужчины называют любовниц. Не попадитесь на удочку женатого изменщика.

Ранее УНИАН рассказывал, как понять, что мужчина не хочет отношений.

Вас также могут заинтересовать новости: