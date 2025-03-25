Элементарный метод мойки поможет достичь идеальной чистоты вилок, ложек и ножей.

Любая хозяйка, которая переживает о благополучии и уюте своего дома, заботится о чистоте кухни. Убирать в таком помещении всегда тяжело, но только если не знать некоторых лайфхаков. Как почистить до блеска столовые приборы без едких химикатов - читайте в материале.

Как почистить ножи и вилки из нержавейки

Такие столовые приборы считаются самыми практичными, потому что они меньше, чем серебряные или мельхиоровые, подвержены коррозии и черному налету. Однако и они могут потускнеть. Есть проверенный метод, как сделать вилки и ложки блестящими без химических средств с помощью обычной соды и фольги.

Вам нужно взять миску, застелить дно фольгой, налить литр теплой воды и растворить в ней 4 ложки соды. Выложить в емкость грязные вилки и ложки, оставить на 20-30 минут, а затем достать и промыть под проточной водой. В конце желательно отполировать вилки и ложки полотенцем из микрофибры, чтобы придать им блеск.

Как почистить ложки и вилки с фольгой - метод из TikTok

Пользователь популярной сети под ником Clean with Georgia рассказала и показала, как отмыть столовые приборы, чтобы блестели, в посудомоечной машине. По ее словам, этот способ помогает легко избавиться даже от застарелого налета на вилках и ложках. Все, что вам понадобится - это обычная алюминиевая фольга, которую нужно свернуть в шарик.

Дальше - положить этот шарик в специальный отсек вместе со столовыми приборами, добавить таблетку с моющим средством и включить устройство в обычном режиме. По словам эксперта, если поместить скомканный кусок фольги в посудомоечную машину, между фольгой и химическими веществами в таблетке для посудомоечной машины произойдет химическая реакция. Свойства этих самых таблеток примерно такие же, как у обыкновенной пищевой соды.

Взаимодействие между ними создает процесс окисления, аналогичный полировке серебра, в результате которого налет на вилках и ложках перемещается со столовых приборов на фольгу, на ней же и остается. Учтите, что этот метод подходит только для вилок и ложек из серебра - нержавейку лучше с фольгой в посудомойке не чистить.

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