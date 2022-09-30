Как почистить ковер, не снимая с пола, без пылесоса так, чтобы он был, как новый - узнайте в материале УНИАН.

Ковролин или ковер на полу - настоящее спасение для ваших ножек, особенно в холодную пору года. Однако, ковры быстро пачкаются, тем более, если дома есть дети или домашние животные. УНИАН расскажет, как можно почистить ковер от запаха и разных пятен.

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Как почистить ковер Ванишем, жидким мылом или шампунем

Классическая бытовая химия - отличный вариант для очистки ковра. Многие хозяйки используют именно его, тогда ковер быстро становится чистым и хорошо пахнет. Вам нужно сначала убрать с ковра пыль, для этого воспользуйтесь пылесосом или выбейте ковер на улице.

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Затем возьмите шампунь, жидкое мыло, средство для мытья посуды или ваниш. Растворите средство в воде до густой пены, нанесите губкой на ковер, оставьте на несколько минут, тщательно потрите и вымойте с водой. В конце ковер нужно высушить феном, чтобы не спровоцировать процесс гниения тканей.

Как почистить ковер содой и уксусом с добавлением порошка

Этот рецепт советует УНИАН, как один из самых эффективных. Средство на основе трех вышеперечисленных ингредиентов отлично справляется с любыми загрязнениями. Вам нужно:

0.5 стакана кипятка;

70 мл уксуса;

1 ст.л соды;

1 ст.л порошка.

Все эти ингредиенты смешать, перелить в бутылку и через пульверизатор распылить на ковер. Взять тряпку из хлопчатобумажной ткани, тщательно потереть ею ковер, а затем влажной губкой убрать остатки средства.

Полезный лайфхак: порошок можно заменить средством для мытья посуды, тогда у вас получится отчистить даже старые пятна.

Чем почистить ковер дома - лимонная кислота

Еще один народный метод - "стирка" ковра с помощью кислоты. Особенно удачен этот способ для тех, кому нужно вывести застарелые пятна. Разведите кислоту в воде в пропорции 1:1 и вылейте раствор на пятно. В качестве альтернативы можно использовать концентрированный лимонный сок. Оставьте на 2 часа, затем вымойте водой и высушите ковер.

Как почистить светлый ковер на полу глицерином

Также подходит для избавления от разных пятен, что особенно удачно в случае с коврами светлых оттенков - на них загрязнения видны лучше всего. Глицерин в чистом виде нужно нанести на пятно, оставить на 1-2 часа, а затем протереть участок влажной тряпкой.

Перекись - альтернативный вариант глицерину, который также лучше всего использовать для светлых ковров. В этом случае пятно нужно смочить водой, залить перекисью и сразу потереть мягкой щеткой. Если загрязнение не исчезло, то процедуру можно повторить.

Чем можно освежить ковер из разных типов волокон

Прежде, чем начинать уборку, нужно обращать внимание на материал, из которого сделан ковер:

шелк, вискоза, шерсть ручной работы - только химчистка;

- только химчистка; шерсть обычная - сода, уксус, соль, крахмал;

- сода, уксус, соль, крахмал; синтетика - соль, уксус, мыльные растворы.

Также важно учитывать и тип ворса. Короткий ворс - самый легкий в очистке, здесь допустима влажная или сухая уборка. Лучше использовать мягкую щетку и сильно не тереть, а самые оптимальные средства - нашатырь, скипидар или уксус. Длинный ворс более прихотливый, поэтому, чтобы не испортить ковер, вооружитесь тряпкой из микрофибры. После уборки обязательно нужно просушивать ковер и "поднимать" ворс.

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