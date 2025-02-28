От плохого запаха или грибка в стиральной машине можно избавиться подручными средствами.

Каждый из нас пользуется стиральной машиной, чтоб очистить свои вещи. Однако в процессе грязь и остатки моющего средства могут скапливаться в вашей бытовой технике. В дальнейшем это может привести к развитию плесени, грибка и появлению неприятных запахов.

Как почистить стиральную машину от накипи, грязи и плесени - далее в материале.

Как очистить стиральную машину от плесени

Для начала попробуйте запустить обычный цикл очистки, однако если он не поможет, то стоит воспользоваться одним домашним средством. Запустите обычный цикл стирки без вещей, выбрав горячую температуру. К моющему средству добавьте белый уксус.

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Эта комбинация позволит уничтожить бактерии и предотвратить их дальнейший рост. Кроме того, уксус это хорошее средство, когда ваша цель - как почистить стиральную машину от запаха.

В умеренных количествам он хорошо очищает бытовую технику и убирает плохие запахи. Но если использовать его в большом количестве, то можно повредить резиновые уплотнители, прокладки и шланги.

Разведите в литре теплой воды четверть стакана уксуса и используйте губку, чтобы протереть технику внутри.

Особое внимание стоит уделить дозаторам для моющих средств, внутренней стороне дверцы и вокруг дверного проема. В случае со съемным дозатором, его можно даже замочить в этой уксусной воде.

Если вы уже запускали горячий цикл с уксусом, но кажется, что этого недостаточно, можно включить снова такой же режим, но уже добавив в барабан половину стакана пищевой соды или вовсе ничего. После этого протираем машину насухо.

Теперь рассмотрим, как почистить стиральную машину от плесени, если у нее вертикальная загрузка. Можно запустить цикл с уксусом в когда наберется вода, поставить режим на паузу. Это позволит уксусу впитаться.

Чем почистить стиральную машину от запаха

Есть очень простой способ как почистить стиральную машину от грязи под резинкой, а также держать ее в чистоте.

Распылите вокруг резинок уксус и оставьте дверцу открытой на несколько минут. После этого протираем поверхность.

Если нужна более глубокая очистка, то вместо уксуса с водой разводить надо отбеливатель. Главное же правило, которое позволит избегать этих проблем, всегда оставляйте дверцу открытой после использования машины - она должна высохнуть.

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