Чтобы не попасть на некачественный продукт, нужно знать, как проверить качество сметаны.

Многие любят добавлять сметану в разные блюда, начиная от салатов и борща, заканчивая выпечкой и десертами. Но при покупке легко можно попасть на подделку. Чтобы такого не случилось, расскажем вам, как узнать, какая сметана настоящая.

Как отличить настоящую сметану от подделки

Визуально настоящая сметана по цвету - с кремовым однородным оттенком. Ее поверхность должна быть без каких-либо пятен, но немного глянцевой. По консистенции настоящая сметана очень густая, а в особо качественной даже будет стоять ложка. Но зная все эти признаки, отличить настоящую сметану от подделки крайне сложно, особенно по вкусу. Поэтому, чтобы знать, как выбрать натуральную сметану, нужно использовать более эффективные методы.

Как проверить качество сметаны – лучшие способы

В подделках недобросовестные производители для сметаны используют не классические ингредиенты в виде настоящего молока, а заменители и добавки. Такой некачественный продукт могут делать с добавлением пальмового масла или же крахмала. Соответственно, определить подделку можно только выявив эти добавки в составе продукта. Опишем основные способы ниже:

Видео дня

В первую очередь нужно знать, как проверить сметану на пальмовое масло . Для этого надо оставить продукт на треть суток не в холодильнике, а в комнате. Сметана с растительными жирами за этот промежуток времени никак не поменяет свой запах и консистенцию, а на ее поверхности образуется желтоватая пленка.

. Для этого надо оставить продукт на треть суток не в холодильнике, а в комнате. Сметана с растительными жирами за этот промежуток времени никак не поменяет свой запах и консистенцию, а на ее поверхности образуется желтоватая пленка. Существует легкий метод, как проверить сметану на крахмал . Добавьте в продукт пару капелек йода - сметана окрасится в темно-серые цвета при наличии в ней крахмала вследствие произошедшей химической реакции. В таком случае вы попали на подделку, ведь настоящая сметана станет светло-коричневого цвета.

. Добавьте в продукт пару капелек йода - сметана окрасится в темно-серые цвета при наличии в ней крахмала вследствие произошедшей химической реакции. В таком случае вы попали на подделку, ведь настоящая сметана станет светло-коричневого цвета. Еще один хороший способ заключается в том, как проверить сметану в кипятке . Нужно не больше ложки сметаны размешать в прозрачной емкости с горячей водой. Подделка не будет растворяться в кипятке и опустится комьями на дно сосуда или же наоборот поднимется на поверхность в виде хлопьев. Настоящий продукт просто растворяется в горячей воде, которая получает молочно-белые оттенки.

Теперь, когда вы знаете, как проверить качество сметаны в домашних условиях, надо обязательно упомянуть и показатели качества натурального продукта.

Простой способ, как проверить сметану на свежесть, заключается в том чтобы попробовать ее на вкус. Несвежая сметана будет ощутимо горчить. Если же продукт совсем испортился, то это будет заметно и визуально - образуются расслоения, пузырьки с газом, поменяется цвет и появится дурной запах.

Ранее мы писали, как хранить крупы правильно, чтобы не было никаких жуков и моли.

Вас также могут заинтересовать новости: