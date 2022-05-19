УНИАН назвал 6 простых способов отделить белки и желтки, которые пригодятся любому кулинару.

Умение разделять яичные белки и желтки хоть раз понадобится любому кулинару. Многие рецепты требуют использования только одной части яйца. УНИАН назвал несколько быстрых и простых способов разделить белки и желтки.

Половинки скорлупы

Самый простой, но не очень надежный способ - разбить яйцо на две части и постепенно переливать желток из одной половину в другую. Белок стекает вниз в подготовленную посуду, а желток остается в скорлупе. Высок риск повредить целостность желтка краем скорлупы.

Бутылка

Если желток не слишком крупный, то отделить его от белка можно с помощью пустой бутылки. Сожмите бутылку и поднесите горлышко к желтку. Желток легко втягивается внутрь бутылки, а белок остается целым. Затем желток можно легко выдавить в отдельную миску.

Чеснок

Этот способ стал популярным в интернете совсем недавно. С помощью чеснока отделить желток можно голыми руками. Разбейте яйцо в миску. Смажьте пальцы зубчиком очищенного чеснока. Аккуратно возьмите пальцами желток и переложите в отдельную миску. Из-за чеснока желток липнет к пальцам и не разрывается. Способ лучше работает с холодными яйцами прямо из холодильника.

Лейка

Возьмите кулинарную лейку и поставьте над миской. В лейку разбейте яйцо и слегка встряхните. Белок стечет в миску по горлышку, а желток останется в лейке.

Сито

Способ хорошо подходит для свежих яиц. Лучше использовать сито с крупными отверстиями. Разбейте яйцо в сите и слегка встряхните посуду. Белок протечет сквозь сито, а желток останется внутри. Способ может не сработать, если попалось яйцо с плотным белком.

Специальная ложка

Люди, которые часто отделяют белки с желтками, могут купить специальный прибор - ложку для отделения белка. Такой недорогой и небольшой гаджет позволит всегда отделять желтки аккуратно.

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