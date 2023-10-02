Держать в отличном виде все постельное белье не самая легкая задача для хозяек. Но есть несколько секретов, которые могут помочь в этом.

Каждая хозяйка мечтает содержать постельное белье в идеальном состоянии, чтобы оно было чистым и приятно пахло. Однако, для этого требуется знать некоторые секреты по уходу. Как отбелить постельное белье - читайте в материале.

Давайте сначала разберемся, чем отбелить постельное белье, чтобы это принесло желаемый результат. Прежде всего на ум приходят магазинные средства, но стоят они недешиво, а чтобы сэкономить можно воспользоваться народными средствами.

Как отбелить постельное белье содой - бабушкин метод

Как отбелить пожелтевшее постельное белье знали еще наши бабушки и использовали для этого соду. Раствор нужно готовить так:

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5 ст. л. соды;

10 л. горячей воды.

Ингредиенты перемешать и в микс положить постельное белье. Если оно лишь слегка желтоватое, то достаточно замочить на пару часов. А если очень желтое, то лучше оставить постельное в растворе минимум на 10 часов, а затем постирать, как обычно.

Есть еще один способ, как отбелить постельное белье от желтизны. Для него нужно взять:

5 л. воды;

2 ст. л. нашатыря;

полкило соды.

Постельное замочить в растворе на два часа и постирать затем в машинке. Этот способ гарантирует, что белье станет как новенькое.

Как отбелить белое постельное белье - действенный способ

Для белого постельного есть буквально чудодейственный раствор. Возьмите для него:

5 л. горячей воды;

2 ст. л. перекиси водорода.

Поместить белье в раствор нужно на полчаса. Потом прополоскать теплой водой и постирать, как обычно.

Как отбелить цветное постельное белье в домашних условиях

Если у вас постельное белье со стойким красителем, то приготовьте такой раствор:

флакон нашатырного спирта;

3 л. воды;

В полученном миксе замочить наволочки и простыни на час, а потом начисто прополоскать.

А вот как отбелить постельное белье с рисунком задача посложнее. Чтобы оно не полиняло после первого отбеливания лучше предварительно замочить его в уксусном растворе - на литр воды взять чайную ложку уксуса.

Как отбелить постельное белье в стиральной машине - пошаговая инструкция

Сначала положите белье в стиралку и установите режим замачивания, а в барабан добавьте стакан перекиси водорода и пол стакана уксуса. Перекись отбелит простыни, а уксус выведет даже сильные пятна. В отсек не забудьте высыпать стиральный порошок и отбеливатель.

Этот метод гарантирует отличный результат, так что возьмите его на заметку.

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