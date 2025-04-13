Отбелить кухонные полотенца можно без агрессивных химических средств.

Кухонные полотенца первыми попадают "под удар" - именно на них часто попадают капли жира, которые соединяются с пылью и превращаются в стойкие пятна. Кроме того, даже если стараться беречь ткань и просто вытирать руки, рано или поздно со временем полотенце придет в негодность. Узнайте, как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях народными методами.

Чем отбелить кухонные полотенца - лайфхаки

Есть несколько способов вернуть ткани первоначальный привлекательный вид. Если обычная стирка не помогает, отбеливатель использовать не хочется, или он также оказался бесполезным, можно прибегнуть к "бабушкиным" средствам. В то время, когда не было такого разнообразия бытовой химии, как сейчас, хозяйки всегда придумывали, как отбелить кухонные полотенца в домашних условиях.

Как отбелить кухонные полотенца перекисью водорода

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Абсолютно в каждой аптечке, даже самой скудной, найдется бутылка с перекисью. Однако это не единственный ингредиент - вам еще придется купить в аптеке нашатырный спирт. Раствор сделать просто - на одну столовую ложку перекиси нужно использовать 5-10 капель нашатыря. Развести полученную смесь в трех литрах горячей воды, но только не в кипятке. Перемешать, опустить полотенца в таз с раствором и оставить на полчаса. Затем постирать в машинке или руками.

Как отбелить кухонные полотенца с подсолнечным маслом

Вы удивитесь, но масло прекрасно осветляет ткань и убирает даже старые пятна, если правильно его использовать. Вам нужно взять две столовых ложки подсолнечного масла, половину стакана любого рассыпчатого порошка и две столовых ложки сухого отбеливающего средства. Все это смешать вместе, полотенца выложить в таз, покрыть их получившейся смесью. Сверху залить крутым кипятком, перемешать так, чтобы чистящее средство равномерно распределилось по емкости и ткани. Дождаться, пока вода остынет, и потом постирать все как обычно.

Как отбелить полотенца содой

Сода - универсальный продукт, который можно и в выпечку добавить, и использовать для уборки. Хорошо порошок справляется с пятнами жира, даже если он старый и засохший. Этот метод до безобразия прост - выложите полотенца в таз, засыпьте столовой ложкой соды, залейте крутым кипятком и оставьте остывать. Помните, что на каждую столовую ложку порошка нужен один литр воды, так что соблюдайте пропорцию. После того как температура воды в тазу упадет, можете стирать ткань руками или в машинке.

Как отбелить полотенца хозяйственным мылом

Наши бабушки спасались от грязи в большинстве случаев именно с помощью мыла. Продукт был дешевым и доступным, его даже сейчас можно купить по смешной цене. Чтобы справиться с пятнами, натрите один брусок мыла, залейте небольшим количеством кипятка, перемешайте. Возьмите кристаллы марганца, высыпьте 5-10 штук прямо в мыльную смесь. Выложите полотенца в таз, сверху вылейте раствор, а затем обдайте ткань пятью литрами крутого кипятка. Перемешайте все какой-нибудь палкой, чтобы не обжечься. Оставьте полотенца на ночь, а утром постирайте удобным способом.

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