Рассказываем, как очистить кэш Телеграм и освободить память смартфона.

Нехватка памяти в телефоне - проблема, которая встречается у многих пользователей смартфонов. Такие приложения как Telegram (Телеграм) и Viber (Вайбер) тоже участвуют в засорении гаджета, поэтому надо регулярно очищать устройство от ненужного "мусора". УНИАН расскажет, как удалить кэш Телеграм без потери данных.

Как очистить кэш Телеграм на айфоне и андроиде - инструкция

Пользователи разных операционных систем могут решить проблемы с тем, что Телеграм засоряет память телефона, по-разному. Механика одна и та же, но из-за разного вида меню нужно будет совершить неодинаковые действия.

Запоминайте, как очистить кэш Телеграм на айфоне:

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зайти в приложение Telegram;

в правом нижнем углу нажать пункт "Настройки";

выбрать раздел "Данные и память";

дальше - "Использование памяти".

Перед вами откроется хранилище iPhone, в котором будет видно, сколько места занимают разные приложения, в том числе - Telegram. В зависимости от того, какое обновление ОС у вас установлено, вы сможете контролировать процесс очистки. По умолчанию у всех пользователей будет кнопка "Очистить кэш Телеграм" - айфон с установленным обновлением последней версии также предлагает ручную регулировку - вы можете выбрать, какие именно медиа нужно удалить - видео, фото, истории и тд.

Инструкция, как очистить память Телеграм на андроиде, практически ничем не отличается от той, что мы предложили для пользователей айфонов. Вы должны выполнить те же самые действия:

открыть пункт "Настройки" в меню приложения Telegram;

выбрать "Данные и память";

дальше - "Использование сети и кэша";

затем - "Использование памяти".

В открывшемся меню выбирайте пункт "Очистить кэш Telegram" и "Очистить кэш". Если вы не хотите удалять весь кэш, можно поставить галочки напротив тех пунктов медиа, которые, по вашему мнению, подлежат очистке.

Как очистить память Телеграм автоматически - лайфхаки

И на айфоне, и на андроиде есть функция оптимизации - для того чтобы ее настроить, вам нужно найти пункт "Использование памяти", там будет ползунок с надписью "Хранить файлы". Передвигая его, у вас получится установить период времени, в течение которого файлы будут храниться на устройстве и в приложении. Когда срок подойдет к концу, кэш удалится сам.

Пользовали андроида могут также уменьшить количество трафика, которое требуется на загрузку данных - в меню "Данные и память" есть пункты "Автозагрузка медиа" и "Автовоспроизведение", если их отключить, то файлы не будут автоматически скачиваться на телефон и воспроизводиться, а значит, перестанут занимать дополнительно место на смартфоне.

Еще один вариант, как очистить кэш на айфоне Телеграм - это установить максимальный объем хранилища для кэша. В том же разделе "Использование памяти" есть второй ползунок "Максимальный размер кэша". Передвиньте ползунок, чтобы выбрать, сколько гигабайтов вы готовы отдать под остаточные файлы, и когда лимит будет исчерпан, кэш очистится без вашего участия.

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