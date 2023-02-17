Старая зубная щетка может пригодиться в любом доме. Не верите? Тогда держите топ нестандартных способов применения ее в быту.

Стоматологи рекомендуют менять зубную щетку каждые три месяца. Руководствовуясь этим правилом, старую выбрасывать не спешите - она вам еще пригодится. Как можно использовать старую зубную щетку - рассказываем в материале.

К слову, ранее УНИАН говорил, как часто надо менять зубную щетку на самом деле.

Как продезинфицировать зубную щетку кипятком - лайфхак

Прежде, чем использовать зубную щетку не по назначению, ее необходимо очистить. Самый простой способ - использовать кипяток. Просто залейте щетку и оставьте минут на 15, затем смело пользуйтесь.

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Есть еще вариант, в чем можно замочить зубную щетку - окунуть в ванночку, наполненную спиртом, антисептиком или хлоргексидином на 5-10 минут, потом вымыть водой и приступать к уборке.

Для чего можно использовать старую зубную щетку - нестандартные, но полезные советы

Зубная щетка отлично очищает не только зубы, но и другие труднодоступные места. Например, ее можно использовать для чистки:

швов на плитке;

обуви, особенно белой;

труднодоступных мест на посуде (например, место крепления ручки на кружке или ободок крышки);

кранов от налета.

Также старая зубная щетка может пригодиться для ритуалов красоты. Звучит дико, но все же способы рабочие. С помощью старой зубной щетки можно:

подкрашивать корни волос;

скрабировать губы;

создать роскошный объемный начес;

нанести на щетку немного лака для волос и разгладить выбившиеся из прически "пушки".

Для чего еще можно использовать зубную щетку - советы

С помощью зубной щетки удобно чистить овощи с тонкой кожурой, например, молодой мелкий картофель или морковь. Используя мыло и зубную щетку, можно отмыть руки и ногти от стойких загрязнений. Старой зубной щеткой можно даже рисовать! Детям наверняка понравится такая идея.

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