Рассказываем, как убрать плесень в стиральной машине на резинке с помощью копеечных подручных средств.

Плесень в стиральной машинке - история, известная многим. Рано или поздно плесень и накипь появляются на любой стиралке, как ты за ней не ухаживай. Поэтому машинку нужно периодически чистить - можно, конечно, купить специальное средство, что не всегда дешево, а можно просто зайти на кухню и порыться в шкафчике.

Плесень - это грибок, он появляется при повышенной сырости и довольно быстро "расползается" по любой поверхности. Так как многие из нас пренебрегают правилом протирать насухо "внутренности" стиральной машины после стирки, то плесень - частый гость в такой технике, и она опасна - и для здоровья человека, и вещей, которые мы стираем, и для самой стиралки.

Есть пара вполне доступных средств, чем отмыть плесень в стиральной машине, не повредив ее. Достаточно иметь под рукой лимонную кислоту или столовый уксус 9%. Они считаются безопасными для техники и ее деталей.

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Как убрать плесень в стиральной машинке с помощью лимонной кислоты

Чаще всего плесень образовывается в лотке для порошка, фильтре машины, а также на уплотнительной резинке и под манжетой люка. Вот как их чистить:

Чистка лотка, отсека и фильтра

Чтобы почистить лоток и отсек для лотка, следует сделать раствор: 1 ч. л. лимонной кислоты растворить в 200 мл горячей воды, а затем залить его в лоток и оставить на некоторое время. Если лоток загрязнен со всех сторон, то его нужно полностью погрузить в раствор (200 г кислоты на 10 л горячей воды) и оставить примерно на 1-2 часа.

Такую же процедуру нужно проделать и с сильно загрязненным фильтром: его нужно выкрутить (он находится сзади машинки), убрать с него основную грязь и погрузить на некоторое время в раствор, а после почистить и сполоснуть.

Чтобы очистить отсек для лотка, нужно смочить в приготовленном растворе кусочки бумажных полотенец, туалетной бумаги или ватных дисков и закрыть ими все загрязненные места и выемки отсека. Оставить на 30 минут, а после помыть тряпочкой, смоченной в этом же растворе.

Вместо лимонной кислоты можно использовать кальцинированную соду из расчета: 20 г соды на 1 л воды, или 200 г соды на 10 л.

Чистка барабана и уплотнителя

Чаще всего плесень появляется на уплотнителе машинки с горизонтальной загрузкой, в самом барабане можно заметить следы накипи. Чтобы отмыть все это, следует засыпать в лоток для порошка 100 г лимонной кислоты (если загрязнения сильные, то 200 г) и запустить стирку вхолостую - при t 60С, на режиме "Хлопок" и с отжимом в 400 оборотов. Температуру выше ставить не рекомендуют: при больших температурах пластик начинает портиться, становится хрупким и ломается. Кстати, очищая машину таким образом, можно почистить и сам тэн от накипи.

После этой процедуры в таком же растворе лимонной кислоты (1 ч. л. на 200 мл горячей воды) нужно смочить тряпочку и еще раз пройтись под уплотнителем и сверху. Затем вытереть все насухо - так, кстати, следует делать после каждой стирки.

Таким способом чистить стиральную машину рекомендуется 1 раз в 3 месяца.

Как убрать плесень в машинке с помощью уксуса

Есть еще один проверенный и щадящий способ очистки стиралки от плесени и накипи - с помощью обычного столового уксуса 9%.

Основательница экосредств для уборки Seep Лаура Харнетт рекомендует чистить таким образом стиральную машину 1 раз в 2 месяца. По ее словам, уксус - отличное антибактериальное средство, которое уничтожает все споры плесени. Для этого следует приготовить раствор: 1 часть столового уксуса на ведро воды.

Для начала эксперт советует замочить в уксусном растворе фильтр и отдельно лоток для порошка - и оставить их, пока идет чистка других частей. Внутренний барабан, уплотнители, отсек для лотка и окно дверцы можно очистить с помощью уксусного спрея и тряпки. Для особо загрязненных мест - например, в том же фильтре, отсеке для лотка - можно использовать старую зубную щетку. А чтобы стекло стиральной машины блестело, протрите его долькой лимона - заодно и освежите поверхность. После чистки вытрите все части чистой влажной тряпкой и затем насухо.

Важно: белизной или любым другим средством, содержащим хлор, чистить стиральную машинку нельзя - хлор портит все детали машины.

Ранее мы рассказывали, зачем класть пакет в стиральную машину - вы удивитесь.

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