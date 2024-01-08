Рассказываем, для чего кладут целлофановый пакет в стиральную машину, и почему вам стоит сделать это.

Стиральная машина давно перестала быть чем-то уникальным - такой техникой пользуются многие люди, чтобы качественно отстирать вещи. Однако есть один секрет, благодаря которому стирка станет еще более действенной - УНИАН поделился секретом, зачем кладут пакет в стиральную машину смекалистые хозяйки.

Зачем в стиральную машину кладут пакет - универсальный метод

Пакет в стиральную машину стоит положить, если вы хотите избежать налипания частиц порошка на одежду - так может происходить в случае неподходящего режима стирки или неправильно выбранной температуры. Благодаря пакету гранулы растворятся, а не собьются в ком, и уж тем более не останутся на вещах.

Еще одна причина, зачем класть пакет в стиральную машину - он "притянет" грязь, волосы и шерсть, эффективно очищая вещи от ненужного мусора. Статические качества такого материала помогают ему избавлять вашу любимую одежду от всего, что к ней "приклеилось" - это особенно удобно для владельцев домашних животных.

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Кроме того, благоприятна не только для вещей, но и для самой машинки стирка с целлофановым пакетом - отзывы тех, кто кладет "маечку" в барабан, довольно впечатляющие. Оказалось, что такой метод позволяет защитить фильтр стиралки от мусора. Пакет служит своеобразной мембраной, собирая в себя частицы шерсти, ворса и других мелких предметов, в результате они не попадают в фильтр устройства и не засоряют его.

Какой пакет класть в стиральную машину - безопасный вариант

После того как вы поняли, для чего кладут целлофановый пакет в стиральную машину те, кто хочет получить идеально выстиранные вещи, важно понять, какой "кулек" выбрать. Для таких целей подойдут обычные одноразовые "маечки" с ручками или без них. Нельзя использовать их повторно - для каждой стирки должен быть индивидуальный пакет. Не переживайте о безопасности такого способа - целлофан разлагается при более высоких температурах, нежели те, которые предлагает стиральная машинка, так что, ни с вашей одеждой, ни с вашей техникой ничего не случится.

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