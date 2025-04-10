Красивые зеленые пасхальные крашанки можно сделать с помощью обычных ингредиентов.

Приближается Пасха 2025. Традиционно на праздник украинцы делают цветные крашанки и писанки, которые затем святят в церкви. Нередко для окрашивания скорлупы стараются использовать натуральные красители.

Многим известен способ, как покрасить яйца чаем каркаде в голубой цвет. Предлагаем добавить к этому способу куркуму. Общеизвестно, что при смешивании синего и желтого выходит зеленый. Такие красивые оливковые крашанки с мраморным узором не получатся ни с одним химическим красителем.

Как покрасить яйца куркумой и чаем каркаде

Окрашенные в куркуме и каркаде крашанки обретают насыщенный зеленый цвет со светлыми переливами. Лучше всего таким образом окрашивать белые, а не коричневые яйца.

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Способ первый

Этот метод позволит получить оливковый мраморный узор. Вам понадобятся:

яйца - 6 шт.;

молотая куркума - 1 стол. л.;

каркаде - 25 г;

соль - 1 стол. л. с горкой;

подсолнечное масло - 2 стол. л.

Перед тем, как красить яйца чаем каркаде и куркумой, заранее достаньте их из холодильника и нагрейте до комнатной температуры. Тщательно промойте от загрязнений.

В кастрюлю с теплой водой добавьте каркаде, куркуму и соль. Выложите яйца и включите огонь. Дождитесь кипения и после этого варите крашанки 10 минут. Выключите огонь и оставьте изделия в воде ещё на 15 минут. Затем достаньте на бумажное полотенце и оставьте остывать.

Готовые окрашенные яйца будут матовыми. Чтобы они блестели, смажьте их кулинарной кистью с маслом.

Способ второй

С этим методом у вас получатся красивые зеленые яйца с красной мозаикой. Помимо каркаде и куркумы добавляются луковая шелуха и белая бумага.

Вам понадобятся:

яйца - 10 шт.;

чай каркаде - 70 г;

куркума - 2 стол. л.;

шелуха из 5 луковиц;

соль - 1 стол. л.;

уксус - 2 стол. л.;

лист бумаги;

ножницы;

нитка;

марля.

Бумагу и луковую шелуху мелко нарежьте ножницами и смешайте в большой миске. Яйца намочите в воде и обкатайте в этой сухой смеси. Затем заверните каждое в мешочек из марли и завяжите сверху нитью.

В большую кастрюле с водой добавьте каркаде, куркуму, соль и уксус. Доведите до кипения и выложите яйца, замотанные в марлю. Варите 10 минут. Затем оставьте крашанки в воде на 2-8 часов - чем дольше, тем насыщеннее будет цвет.

Готовые мраморные яйца каркаде смажьте маслом, чтобы они блестели.

Ранее мы подробно писали, как варить яйца на Пасху, чтобы они не треснули и легко чистились.

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