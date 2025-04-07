С помощью побелки можно защитить свои деревья от вредителей и болезней.

Весна активно вступает в свои права и скоро садоводы начнут белить свои деревья, чтоб защитить их от вредителей и агрессивных солнечных лучей.

Многие годы самым популярным средством была гашеная известь. Ею обрабатывали не только деревьев, но также потолки и стены домов.

Сегодня можно приготовить другие растворы для обработки стволов или купить готовые на любой вкус.

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Что добавить в побелку для деревьев от вредителей - далее в материале.

Что можно добавить в побелку для деревьев - разные варианты

Часто садоводы используют мягкий меловой раствор для побелки молодых деревьев. Однако он быстро смывается водой, поэтому лучше рассмотреть более долговечные составы.

Побелка на основе глины надежно будет защищать деревья и не даст вредителям или возбудителям инфекций проникать в трещины в коре. Ее вяжущие свойства позволяют смеси хорошо зафиксироваться на дереве. Можно развести в 8 литрах воды 2,5 килограмма мела и 400 граммов глины в порошке. Использовать смесь надо в тот же день.

Кроме того, в побелку можно добавить фунгицид - это поможет противостоять грибковым заболеваниям. Этот вариант стоит использовать для профилактики, а если дерево ранее уже болело, то в новом сезоне это и вовсе обязательно.

Еще одним вариантом является карбоновая кислота - она прекрасно защитит кору ваших деревьев от нашествия грызунов.

Что добавить в побелку, чтобы она не смывалась

Хотя предыдущие варианты очень полезны и хорошо выполняют свое предназначение, важно иметь в своем арсенале более долгосрочный рецепт.

Для этого можно усилить эту смесь клеем или измельченным мылом. Это позволит побелке долго держаться на коре и не смываться даже в сильные дожди.

Чтоб ее сделать, смешайте:

гашеную известь - 2 л;

воду - 7 л;

казеиновый клей - 100 г;

медный купорос (разведенный) - 250 г.

Этим раствором нужно несколько раз обработать дерево.

Более экологичным вариантом являются молоко и сыворотка. Их обычно используют для борьбы с патогенной микрофлорой, но вещества в их составе помогают побелке хорошо прилипать и держаться.

Что бы вы ни выбрали добавить в побелку для деревьев, не забудьте воспользоваться защитными перчатками и маской.

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