Морковь надолго сохранит свежесть, если создать правильные условия для хранения.

Сезон сбора урожая моркови подходит к концу. Чтобы овощи надолго сохранились свежими и радовали своим вкусом даже весной, нужно обеспечить правильные условия хранения. Сделать это можно даже в городской квартире. Читайте и запоминайте, как правильно хранить морковь без больших затрат.

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Как хранить морковь, чтобы не вяла - предварительная подготовка

Для длительного хранения овощи нужно перебрать и просушить. Уберите подгнившие, увядшие, больные корнеплоды. Мыть морковь не нужно, но прилипшую грязь лучше аккуратно очистить щеткой.

Для увеличения срока хранения срежьте ботву моркови. А сами овощи разложите на бумаге и оставьте обсушиться на открытом воздухе на 2-3 дня. Погода в этот период должна быть сухой.

Как хранить морковь в квартире

В условиях квартиры морковь можно сохранить до весны в обычных сухих ящиках. Но стоит подобрать темное и прохладное место.

Если в квартире есть балкон, то можно хранить морковь там. Разложите овощи в ящики и поставьте на балконе. Сверху накройте емкости одеялом, чтобы они не перемерзли зимой.

Как хранить морковь в погребе

Лучший способ, как хранить морковь в подвале или погребе - подготовить большие деревянные ящики. Разложите в них морковь слоями, а на дно и между овощами насыпьте наполнитель. Это может быть песок, опилки, мох или шелуха лука. Какое бы средство вы не выбрали, оно обязательно должно быть сухим.

Как хранить морковь в холодильнике

Это самый простой способ, ведь можно настроить правильную температуру. Хранить морковь нужно при температуре от 0° до +2° в отсеке для овощей. Плоды рекомендуется выложить в ящики или полиэтиленовые пакеты с отверстиями, чтобы не скапливался конденсат.

Ещё один надежный способ, как хранить морковь в пакетах, - сделать вакуум. Для этого можно воспользоваться вакууматором или высосать воздух обычным пылесосом.

В морозилке тертая морковь может храниться месяцами.

Не стоит хранить морковь возле яблок - быстро испортится.

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