Как хранить картофель в городской квартире или в погребе, чтобы овощ не пропал - узнайте на УНИАН.

Картофель - тот продукт, который не оставляет равнодушным ни одного жителя нашей страны. Сложно найти человека, который бы не хранил в недрах своей памяти удивительные дни, когда, согнувшись в три погибели и изнывая под палящим солнцем, он выкапывал заветные корнеплоды на бескрайних просторах семейных владений.

Так или иначе, картошка уместна везде и всегда, о заветном блюде - селедочке с лучком и жареным картофелем мечтает, вздыхая после тяжелого дня, любой украинец. И в наваристом борще она также незаменима, кстати, не так давно мы рассказывали, когда бросать картошку в борщ - как оказалось, многие делают это не вовремя.

Сегодня УНИАН поделится важной информацией о том, как хранить картошку, чтобы не прорастала и не портилась.

Как хранить картошку в погребе

Такой способ - наиболее популярный, особенно для жителей частных домов или, если в квартире нет места. Перед тем, как закладывать картофель на зиму под землю, нужно его подготовить:

переберите и выбросьте поврежденные клубни;

просушите на свежем воздухе, желательно - на солнце;

выложите в деревянные ящики (мешки использовать нельзя - отсутствует циркуляция воздуха);

укройте мешковиной и оставьте в погребе.

Сам погреб проветрите, обработайте дезинфицирующими средствами, прочистите вентиляцию. Ящики протрите раствором марганца или насыпьте на дно опилки. Емкости для хранения картофеля обязательно должны быть сухими.

Идеальная температура для хранения картофеля - 2-4°C. Если она опустится ниже, то картофель замерзнет и будет сладким, выше - прорастет. Овощ не терпит попадания солнечных лучей, поэтому желательно погреб без особой надобности не открывать.

В чем хранить картофель в квартире - 5 вариантов

В случае, если у вас нет возможности сложить корнеплод в погреб или подвал, вы можете оставить его в пределах квартиры. Далее мы подробно разберемся, где можно и нельзя это делать, а также рассмотрим преимущества и недостатки каждого варианта.

Как хранить картошку в подъезде или коридоре

Очень часто в общих помещениях многоквартирных домов люди хранят свои вещи (велосипеды, удочки, коляски), в том числе и овощи на зиму.

Преимущества:

в подъезде температура всегда ниже, чем в квартире;

за картофелем можно не ухаживать;

по требованию к нему несложно добраться.

Недостатки:

картошку могут украсть, поэтому нужно вешать замок;

температура "скачет" в зависимости от погоды - корнеплоды могут испортиться;

не факт, что соседи будут в восторге от запаха овощей;

такой вариант не подходит для длительного хранения.

Читайте такжеГде хранить морковь в квартире: 4 удобных варианта сохранности продукта зимойКак хранить картошку на балконе

Второй метод - следующий по популярности после погреба. Картофель на балконе тоже можно хранить в ящиках, но они должны быть сколочены "доска к доске" без зазоров и обязательно утеплены (можно использовать старый плед, солому или пенопласт), особенно, если балкон не утеплен.

Преимущества:

зимой на балконе всегда холодно, температура постоянная;

вы можете следить за состоянием клубней;

картофель будет храниться до середины весны.

Недостатки:

если резко ударят морозы, клубни замерзают и сгниют, потеплеет - высохнут;

придется постоянно следить, чтобы на картофель не попадали лучи солнца.

Как хранить картошку в холодильнике

Третий вариант пристанища для овощей - нижний отсек холодильной камеры. Вы можете использовать его, но помните, что такой метод подходит только для хранения небольшого количества клубней в течение 7-10 дней.

Преимущества:

есть возможность регулировать температуру и ставить нужную;

нет необходимости дополнительно дезинфицировать холодильник;

быстрый доступ к овощам.

Недостатки:

холодильная камера не такая вместительная, как балкон или погреб;

полиэтиленовые пакеты не подойдут - картофель не дышит, придется искать бумажные емкости;

долго хранить корнеплод в холодильнике нельзя - крахмал превращается в сахар, что отражается на вкусовых качествах и пользе.

Как долго хранить картофель - народные советы

переложите клубни листьями рябины, мятой, сосновыми или еловыми ветками;

положите в ящик половинку яблока, чтобы картофель не прорастал;

луковая шелуха, зола или мел помогают регулировать уровень влажности и держать его в пределах нормы.

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