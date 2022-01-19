Как хранить картофель зимой / depositphotos.com

Картофель - тот продукт, который не оставляет равнодушным ни одного жителя нашей страны. Сложно найти человека, который бы не хранил в недрах своей памяти удивительные дни, когда, согнувшись в три погибели и изнывая под палящим солнцем, он выкапывал заветные корнеплоды на бескрайних просторах семейных владений.

Так или иначе, картошка уместна везде и всегда, о заветном блюде - селедочке с лучком и жареным картофелем мечтает, вздыхая после тяжелого дня, любой украинец. И в наваристом борще она также незаменима, кстати, не так давно мы рассказывали, когда бросать картошку в борщ - как оказалось, многие делают это не вовремя.

Сегодня УНИАН поделится важной информацией о том, как хранить картошку, чтобы не прорастала и не портилась.

Как хранить картошку в погребе

Правила хранения картофеля в подвале / depositphotos.com

Такой способ - наиболее популярный, особенно для жителей частных домов или, если в квартире нет места. Перед тем, как закладывать картофель на зиму под землю, нужно его подготовить:

  • переберите и выбросьте поврежденные клубни;
  • просушите на свежем воздухе, желательно - на солнце;
  • выложите в деревянные ящики (мешки использовать нельзя - отсутствует циркуляция воздуха);
  • укройте мешковиной и оставьте в погребе.

Сам погреб проветрите, обработайте дезинфицирующими средствами, прочистите вентиляцию. Ящики протрите раствором марганца или насыпьте на дно опилки. Емкости для хранения картофеля обязательно должны быть сухими.

Идеальная температура для хранения картофеля - 2-4°C. Если она опустится ниже, то картофель замерзнет и будет сладким, выше - прорастет. Овощ не терпит попадания солнечных лучей, поэтому желательно погреб без особой надобности не открывать.

В чем хранить картофель в квартире - 5 вариантов

Как правильно хранить картофель в домашних условиях / depositphotos.com

В случае, если у вас нет возможности сложить корнеплод в погреб или подвал, вы можете оставить его в пределах квартиры. Далее мы подробно разберемся, где можно и нельзя это делать, а также рассмотрим преимущества и недостатки каждого варианта.

Как хранить картошку в подъезде или коридоре

Очень часто в общих помещениях многоквартирных домов люди хранят свои вещи (велосипеды, удочки, коляски), в том числе и овощи на зиму. 

Преимущества:

  • в подъезде температура всегда ниже, чем в квартире;
  • за картофелем можно не ухаживать;
  • по требованию к нему несложно добраться.

Недостатки:

  • картошку могут украсть, поэтому нужно вешать замок;
  • температура "скачет" в зависимости от погоды - корнеплоды могут испортиться;
  • не факт, что соседи будут в восторге от запаха овощей;
  • такой вариант не подходит для длительного хранения.

Читайте такжеГде хранить морковь в квартире: 4 удобных варианта сохранности продукта зимойКак хранить картошку на балконе

Второй метод - следующий по популярности после погреба. Картофель на балконе тоже можно хранить в ящиках, но они должны быть сколочены "доска к доске" без зазоров и обязательно утеплены (можно использовать старый плед, солому или пенопласт), особенно, если балкон не утеплен.

Преимущества:

  • зимой на балконе всегда холодно, температура постоянная;
  • вы можете следить за состоянием клубней;
  • картофель будет храниться до середины весны.

Недостатки:

  • если резко ударят морозы, клубни замерзают и сгниют, потеплеет - высохнут;
  • придется постоянно следить, чтобы на картофель не попадали лучи солнца.

Как хранить картошку в холодильнике

Третий вариант пристанища для овощей - нижний отсек холодильной камеры. Вы можете использовать его, но помните, что такой метод подходит только для хранения небольшого количества клубней в течение 7-10 дней.

Преимущества:

  • есть возможность регулировать температуру и ставить нужную;
  • нет необходимости дополнительно дезинфицировать холодильник;
  • быстрый доступ к овощам.

Недостатки:

  • холодильная камера не такая вместительная, как балкон или погреб;
  • полиэтиленовые пакеты не подойдут - картофель не дышит, придется искать бумажные емкости;
  • долго хранить корнеплод в холодильнике нельзя - крахмал превращается в сахар, что отражается на вкусовых качествах и пользе.

Как долго хранить картофель - народные советы

Полезные рекомендации / фото ua.depositphotos.com
  • переложите клубни листьями рябины, мятой, сосновыми или еловыми ветками;
  • положите в ящик половинку яблока, чтобы картофель не прорастал;
  • луковая шелуха, зола или мел помогают регулировать уровень влажности и держать его в пределах нормы.

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