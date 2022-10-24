Для продуктивной стирки нужно знать несколько правил, в том числе, сколько времени нужно стирать одежду.

Если хотите устроить продуктивную стирку, нужно разобраться в некоторых нюансах. В частности, обязательно необходимо знать, какую одежду нельзя стирать в машинке, как часто стоит отправлять в стирку разные элементы гардероба, и почему некоторые из них просто необходимо стирать отдельно.

Итак, начнем с ключевого – почему вещи нужно стирать отдельно? Главный этап перед стиркой – сортировка вещей. Не стоит стирать вместе верхнюю и нижнюю одежду, а также одежду разных ярких цветов. Нижняя одежда, постиранная, например, с джинсами, может просто потерять свой внешний вид – белое станет серым. Если вы постираете вместе разные разноцветные вещи, есть вероятность того, что что-то полиняет, и стирка будет испорчена.

Стоит не забывать и о том, что вещи делают из разных тканей, поэтому и температура, при которой их можно стирать, может быть разной. Например, цветные вещи из хлопка рекомендуют стирать при температуре не более 60 градусов, а вот флис нельзя отстирывать в холодной или горячей воде, для этого материала оптимальной является температура 30-40 градусов.

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Самой подходящей температурой для белых вещей при стирке в машинке считается 65 градусов, а для цветных – 30-40 (во время стирки в более горячей воде могут потерять цвет). Не выбирайте слишком интенсивный режим отжима – вполне достаточно максимум 800 оборотов.

Правильная температура и особенности стирки конкретной вещи указаны на бирке. Обратите внимание, что некоторые вещи нельзя просто взять и постирать, поскольку правильный способ их очистки – химчистка или сухая стирка. Например, стирать в машинке не рекомендуют некоторые элементы спортивной экипировки, в частности, перчатки для занятия в спортзале.

Правила стирки верхнего и нижнего белья

Как часто нужно стирать белье – советы

Нижнее белье принято стирать каждый раз после того, как оно было надето. Исключением может быть бюстгальтер – если после каждой носки стирать этот элемент гардероба белого цвета, то уже совсем скоро свой внешний вид он потеряет.

Нижнее белье лучше стирать вручную и не сильно его отжимать, чтобы не повредить ткань.

Перед тем, как стирать белье, его стоит замочить. Минимальное время замачивания – 20 минут, а максимальное – час. Не стирайте долго деликатное белье – на это нужно выделить максимум 10 минут.

Если белье очень грязное, замачивайте его несколько раз, а потом стирайте, пока не справитесь с загрязнением.

Как часто нужно стирать футболку – это важно знать

Футболка после интенсивной тренировки должна отправиться в стирку.

Если же вы ненадолго надели яркую футболку из натуральной ткани и/или с декором, принтом и не испачкались, и не пропотели, то стирку можно отложить и на другой раз, чтобы вещь прослужила дольше. Такие футболки лучше стирать вручную.

Если же вы решили отправить в стиральную машинку декорированную чем-то футболку, то сначала выверните ее наизнанку, так есть большая вероятность того, что декор "переживет" стирку.

Как часто стирать пижаму – лайфхаки

Пижаму можно отправить в стирку после первой или третьей носки. Степень загрязненности пижамы зависит от того, насколько интенсивно человек потеет ночью.

Не стоит долго носить нестиранную пижаму, поскольку она может не только пропитаться потом, но и накопить ороговевшие клетки кожи.

Обратите внимание – в машинке нельзя стирать шелковые пижамы.

Как часто нужно стирать худи – что стоит помнить

Обычно худи надевают на футболку, поэтому эту вещь не стоит стирать раньше, чем после шестой-седьмой носки. Есть исключение – худи белого цвета – такую вещь придется стирать намного чаще, даже если вы живете в городе. Источником загрязнения может стать пыль, которая есть практически везде.

Белое худи лучше стирать вручную и отдельно от других вещей.

Как часто нужно стирать джинсы – что стоит знать

Считается, что джинсы стоит стирать после того, как вы их в шестой раз надели. Главный индикатор того, что эту вещь пора стирать – неприятный запах. Как только вы его почувствуете – сразу же отправляйте джинсы в стирку.

Джинсы, которые еще ни разу не были в стирке, могут линять. Поэтому в первый раз эту верхнюю одежду стоит стирать отдельно от других вещей.

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