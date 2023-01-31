Производители могут утверждать, что антипригарные сковородки можно использовать десятилетиями, однако это не так.

В современном мире трудно представить процесс приготовления пищи без посуды с антипригарным покрытием. Однако не все хозяйки знают, как часто нужно менять сковороду с антипригарным покрытием, хотя это очень важно. Оказывается, такая кухонная утварь не вечная.

Ранее УНИАН рассказывал, как отчистить плиту без усилий за 15 минут, теперь же предлагаем вам узнать, когда нужно менять сковороду с антипригарным покрытием.

Как понять, что пора менять сковороду - главные признаки

На самом деле, все просто. Чтобы понять, когда нужно менять сковородку, нужно вспомнить главную особенность такой посуды. Сковороды с антипригарным покрытием сделаны для того, чтобы при готовке еда не пригорала. Но со временем специальное покрытие может откалываться, утончаться.

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Когда вы видите, что еда начала пригорать, а сама сковородка - неприятно пахнуть, ее пора менять. Чтобы продлить жизнь покрытия, старайтесь не царапать его острыми предметами, используйте деревянные, пластиковые или силиконовые лопатки, тогда ваш кухонный помощник останется без повреждений еще дольше.

Как долго можно использовать сковороду - важно помнить

Производители могут утверждать, что антипригарные сковородки можно использовать десятилетиями, однако это не так. Многие не знают, как часто надо менять сковороду, а потому сильно разочаровываются, когда их любимая посуда внезапно начинает коптить, или к ней пригорает еда. Этой проблемы можно избежать, если вовремя менять сковородки.

Эксперты считают, что обычные сковородки с антипригарным покрытием, в среднем, стоит использовать не больше 1-2 лет. Если же вы купили изделие с усиленным антипригарным покрытием, то оно может продержаться дольше, примерно от 2 до 5 лет.

В целом, на такой кухонной утвари не стоит экономить. Хорошие сковородки с антипригарным покрытием не могут стоить дешево. Более бюджетные варианты нужно менять еще чаще, чем качественные.

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