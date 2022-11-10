Можно сделать держатель для швабры своими руками, и на это не уйдет много денег и времени.

У хозяек и хозяев наверняка возникал вопрос, где должен находиться уборочный инвентарь в жилье, чтобы он не мешал.

Ведро и швабра занимают достаточно много места и могут серьезно мешать, поэтому иногда приходится искать креативные способы размещения этого инвентаря и забыть о привычном месте его хранения – в кладовке или в специальном шкафчике.

Как удобно хранить швабры и ведра в маленьком жилье – лайфхаки

Оптимальный вариант хранения швабры в маленьком жилье – настенный. А вот ведро лучше всего поставить в свободное пространство, например, под ванной, под раковиной, между унитазом/стиральной машинкой и стеной.

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А теперь давайте детальнее разберемся с тем, где разместить швабру, чтобы она больше не падала и не захламляла жилье.

Сначала найдите подходящее место – это может быть часть стены в отдельном помещении, за какой-то дверью или даже пространство в высоком шкафчике. Итак, куда убрать швабру в квартире, мы разобрались, а теперь разберемся с тем, как своими руками сделать для нее крепеж.

Есть бюджетный, простой и очень необычный способ. Для того, чтобы все получилось, понадобятся гибкие толстые бигуди, саморезы и отвертка. Просто возьмите бигуди, прикрутите их саморезами к поверхности так, чтобы они были на удобной для вас высоте.

Как повесить швабру на стену? Все очень просто – прикладываете ручку инвентаря к прикрепленным бигуди и сгибаете их. Таким образом бигуди начинают выполнять роль крепежа. Закрепить на стене можно не только швабру – используйте такой крепеж и для совка, и для веника, и для метлы, разных емкостей с ручками, тряпок.

Теперь уже есть ответ и на вопрос, как хранить швабру с отжимом, – такой способ самый подходящий. Главное – не оставляйте такую швабру мокрой.

Есть и более дачный вариант хранения инвентаря – можно закрепить на какую-то дверь металлическую сетку, прикрепить к ней крючки и уже на них вешать то, что вам понадобится для разных видов работ.

Такое крепление для инвентаря на даче поможет сохранить пространство, и вам не понадобится много времени для того, чтобы найти необходимую для какой-то работы вещь.

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