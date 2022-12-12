Война заставила украинцев по-новому посмотреть на такие привычные вещи, как свечи, фонари и новогодние гирлянды. То, что раньше было элементом праздника, в условиях блэкаута может существенно упростить жизнь. Однако, у каждого альтернативного источника освещения есть свои плюсы и минусы.

Нынешние реалии таковы, что возможно эта зима станет одной из самых сложных в истории Украины. Удары россиян по энергоструктуре научили украинцев держать в домах запас воды, пищи и иметь под рукой дополнительные источники освещения.

УНИАН разбирался в том, какие источники света самые дешевые, безопасные и эффективные.

Свечи

Первое, что покупали украинцы, когда в домах начали выключать свет - это свечи. Самый простой и, как на тот момент казалось, дешевый вариант освещения. Увы, не все так однозначно.

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Если говорить о том, что дешевле: свечи или фонарики, либо свечи или гирлянды, то нехитрые математические подсчеты прекрасно продемонстрируют, что свеча, которую, нужно зажигать достаточно часто и надолго - это расходник. Запасы расходника нуждаются в постоянном пополнении. Если же расходник дорогой, так или иначе возникнет вопрос в экономической целесообразности его приобретения.

Самая простая хозяйственная свеча на сегодняшний день продается по цене от 30 гривень за штуку. Набор из 6 свечей вам обойдётся в 175 гривень и выше. Производитель уверяет, что среднее время горения обычной хозяйственной свечи - 8 часов. Увы, как показала практика, сгорают парафиновые свечи гораздо быстрее.

Серьезный минус свечей в том, что при достаточно высокой цене и большом расходе они дают весьма слабый свет, так как многие производители откровенно экономят даже на фитилях. Порой, чтобы осветить хотя бы маленькую кухню, нужно зажечь две, а то и три свечи одновременно. Следовательно, расход свечей увеличится. Также учтите, что парафин бывает нескольких видов: косметический, для свечей и технический. Технический парафин в мирное время используют в металлургии для смазки. А вот не будут ли в условиях войны из него делать свечи - вопрос риторический.

Поэтому к стоимости сгоревших свечей добавьте парафиновые выделения, которыми вы дышите и достаточно высокую пожароопасность. Для тех, у кого в доме есть дети и домашние животные, свечи - не лучший вариант.

Фонарики

Как только Украина столкнулась с первыми отключениями света, с прилавков магазинов начали исчезать фонарики. Особой популярностью пользовались маленькие налобные фонарики. Преимущество такого фонарика в том, что он достаточно легкий, дает яркий свет, а так как он крепится на голове, руки остаются свободны.

Такие фонарики пользуются популярностью у собачников, а также у тех, кто живет на верхних этажах и в связи с отключениями света вынужден подниматься домой пешком.

Серьезный минус такого фонарика в том, что при регулярной работе батареек хватит максимум на 2-3 недели. Потом луч света начнет тускнеть и вам придется заменить батарейки. Также учтите, что такой фонарик не сможет даже на 20% заменить полноценное освещение в квартире, так как он дает целенаправленный луч, а не рассеянный свет. Но, он поможет вам передвигаться по темной квартире, не натыкаясь на стены и двери.

Еще один вариант альтернативного освещения - фонари на аккумуляторах. Такие фонари дают яркий луч света и прекрасно осветят вам и дорогу, и квартиру. Однако у них есть и ряд серьезных минусов. Во-первых такие фонари достаточно дорогие, во-вторых, они весьма громоздкие и носить в руках или рюкзаке большой фонарь - удовольствие сомнительное. Ну и наконец, аккумулятор тоже имеет свойство разряжаться, поэтому при длительном отсутствии электричества и отсутствии сменного аккумулятора такой фонарь может оказаться бесполезен.

Гирлянды

Еще одна альтернатива централизованному освещению - гирлянда с источником питания USB. Стоят такие гирлянды от 200-300 гривень, до нескольких тысяч гривень.

Если говорить о том, что дешевле: фонарики или гирлянды, то однозначного ответа нет, так как в обеих группах товаров есть как очень дорогие, так и достаточно бюджетные предложения. Однако учтите, что каждый вариант освещения имеет свои плюсы и минусы.

Фонари более мобильны и вы можете выйти с ними на улицу. Однако, если это ручной, а не налобный фонарь, то у вас будет занята как минимум одна рука. Гирлянда совершенно неудобна на улице, но при этом в квартире может оказаться оптимальным вариантом освещения.

Достаточно приобрести 2-3 гирлянды с источником питания USB, разместить на кухне, в санузле и комнате и вы получите неплохое освещение всей квартиры. Огромный плюс такого варианта в том, что вам не нужно каждый раз снимать и вешать гирлянды заново. Их можно закрепить стационарно, а так как работают такие гирлянды от Power Bank, вы можете просто включать ту гирлянду, которая вам нужна в данный момент.

Если говорить о том, насколько выгодны гирлянды и сколько электроэнергии расходует одна работающая гирлянда длиной в 3 метра, то Power Bank мощностью в 10 000 mAh в течение 2-3 дней без проблем сможет освещать вашу квартиру.

Многие не знают, можно ли оставлять светодиодную гирлянду на ночь. Специалисты уверяют, что даже если ваша гирлянда не включена в сеть, а работает от Power Bank, когда ложитесь спать, лучшее ее все же отключить, во избежание возможности замыкания.

Что касается того, сколько часов может гореть гирлянда, то здесь все будет зависеть от степени заряда и мощности вашего Power Bank.

Однако гирлянды - не панацея и свои минусы у них тоже есть. Если говорить о том, чем опасны гирлянды, то в первую очередь - риск короткого замыкания. Никогда не уходите из дому, оставив включенную гирлянду и не оставляйте наедине с работающей гирляндой маленьких детей. Также учтите, что чем дешевле гирлянда, тем менее качественные материалы могли использоваться для ее производства.