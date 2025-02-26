Рассказываем, чем отмыть ванну в домашних условиях от въевшейся грязи и желтизны, не потратив ни копейки - скорее всего, это уже есть у вас дома.

Чистить ванну - занятие не из приятных. Приходиться потратить как минимум полчаса, чтобы оттереть въевшуюся грязь и желтизну, и часто к концу уборки спины уже не чувствуешь. Оказывается, есть способ, как очистить ванну от застарелого налета всего за пару минут - и без губки.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем нужно мыть посуду и почему нельзя делать это губкой.

Чем отмыть ванну от желтизны и въевшейся грязи

Знаете ли вы, как удалить пятна грязи с ванны за считанные минуты? По словам британской журналистки Джеки Аннетт (Jackie Annett) - мамы подростка, которая еще и сдает комнаты студентам - когда дело доходит до уборки, то она готова на все, если это облегчит ей жизнь. Так, она решила прислушаться к совету эксперта по клинингу Али Чедвик (Ali Chadwick), которая посоветовала ей, чем отмыть ванну от недельной грязи легко и быстро, пишет Mirror.

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Попробуйте вместо губки использовать для чистки ванны швабру с насадкой из микрофибры. Процесс пойдет куда быстрее, потому что швабра в десять раз больше губки. Достаточно будет потратить всего несколько минут, чтобы отмыть грязь и ненавистный грязевой ободок по окружности ванны.

Не забудьте перед этим как следует отмыть швабру (или насадку для нее), чтобы не испачкать ванну еще сильнее. Кстати, для такой чистки можно также использовать и паровую швабру с функцией ручного отпаривателя.

Для людей с больной спиной или проблемами с подвижностью этот совет может изменить жизнь, поскольку он позволяет чистить ванну стоя и при этом легко дотягиваться до большинства мест.

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