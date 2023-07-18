Каждый огородник, заботливо выращивающий ягоды, желает лакомиться ими не только в сезон, но и зимой. Того же хотят и хозяйки, закрывающие кучу баночек с вареньем. УНИАН расскажет, как заморозить красную смородину и черную разными способами.
Как заморозить красную смородину с сахаром и без
Такой вариант подойдет, если зимой вы захотите что-нибудь испечь - это будет несложно, имея в морозилке смородиновое желе с сахаром. Технология заморозки следующая:
- тщательно вымыть смородину через дуршлаг, избавить ее от веточек;
- засыпать ягоды в чашу блендера, добавить сахар;
- измельчить смородину до состояния пюре;
- перелить в пластиковый контейнер;
- поставить в морозильную камеру.
Дополнительно расскажем, как заморозить смородину красную целиком без сахара. Начальные действия такие же - ягоды нужно вымыть и убрать лишний мусор. Веточки убирать не нужно - промыв смородину, достаточно выложить ее на чистое полотенце до полного высыхания.
После этого переложить ягоды на разделочную доску и поставить в морозилку. Когда продукт заморозится, доску можно достать и ссыпать смородину в контейнер, спрятав его потом до зимы в морозильную камеру.
Как заморозить черную смородину на зиму с сахаром и без
Черная смородина замораживается ровно так же, как и красная, двумя способами - целиком и в состоянии ягодного пюре. В первом случае вам не нужно ломать голову над тем, как вкусно заморозить черную смородину, ведь самый лучший вкус - натуральный. Промойте ягоды, оставьте их высыхать, затем переложите на плоскую доску, заморозьте, достаньте, высыпьте в контейнер и верните в морозилку.
Если не знаете, как заморозить черную смородину с сахаром, повторите рецепт, написанный выше - вымойте ягоды, измельчите их в блендере с сахаром, перелейте пюре в удобную емкость и спрячьте в морозильную камеру.