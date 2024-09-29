Важно знать, как сохранить дрова на зиму, чтобы они были пригодны длительное время.

Зима не за горами и многие задумываются о том, как они будут отапливать свои жилища после наступления холодов. Во многих домах для обогрева используются котлы на твердом топливе и печки. О том, как заготовить дрова на зиму, - расскажем в материале.

Когда лучше заготавливать дрова на зиму - обязательно нужно учесть

Процесс заготовки дров весьма длительный и непростой. Очень важно это сделать заранее: с одного сезона на следующий. Для лучшего горения древесины ее подготовку надо начать делать в конкретное время сезона и потом обеспечить правильное хранение.

Рекомендуется начать готовить дрова на зиму в середине осени или когда уже наступила зима. Дело в том, что ближе к наступлению холодов из-за замедления движения древесного сока они будут значительно быстрее сохнуть. Кроме того, древесина, которая промерзла зимой, проще колется.

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Важно учитывать, что заготовленные зимой дрова быстро высохнут за следующее лето, и их можно будет использовать в следующем сезоне холодов.

Как сохранить дрова на зиму - важный момент

Известно, что отлично горит и дает много тепла древесина, которая хорошо высохла. Поэтому их лучше всего хранить в подготовленной поленнице. Идеальный вариант - хорошо проветриваемое помещение, но подойдет и улица. Опишем основные моменты относительно хранения:

Важно обеспечить защиту дров от сырости и осадков в виде дождя или снега. Для этого подойдет обычная пленка.

Чтобы уберечь древесину от гниения, нужно хранить ее так, чтобы снизу постоянно циркулировал воздух.

Имеет значение и то, как складывать дрова на зиму. Лучше всего их перекладывать в перпендикулярном порядке или же крестообразном. Так будет обеспечена стабильность "конструкции" и хорошая вентилируемость.

Ответ на вопрос, какие дрова дают больше тепла, - заключается в большой мере в том, на сколько их правильно хранили.

Какие дрова лучше для котла и печки - не совершите ошибку

Известно, что древесина разных пород отличается своими свойствами: от объема полученного в ходе горения тепла до количества оставляемой сажи и уровня выделяемого дыма. Поэтому важно учитывать то, какие дрова лучше для отопления в печке или котле. Выбор напрямую зависит от рода древесины.

Важно знать, какие дрова лучше для печки, чтобы избежать неприятностей. Для этого хорошо подойдут твердые породы деревьев - дуба, граба, ясеня, бука. Также подходят дрова их фруктовых или хвойных деревьев, или же акации. Крайне не рекомендуется топить печь липой из-за большого количества смолы, которая сильно загрязнит воздух и засорит дымоход. Не подходит также лиственница, выделяющая большое количество CO (опасный угарный газ). Дрова из черемухи или рябины сильно коптят при минимальном объеме тепла.

Чтобы сказать, какие дрова лучше для котла, нужно также в первую очередь смотреть на их свойства. Идеальный выбор - лиственные породы по типу того же дуба, ясеня или ольхи из-за долгого времени горения. Неплохой вариант - береза, которая имеет хорошую теплоотдачу. Хвойные породы не рекомендуются из-за большого количества образуемой сажи в дымоходах.

Стоит отметить, что сейчас для котлов есть специально подготовленное из отходов топливо в виде древесных чипсов, щепы или пеллетов. Их преимущество в том, что они горят практически без дыма и имеют приличную теплоотдачу.

Ранее мы писали, как топить сырыми дровами правильно, рассказав о полезном лайфхаке.

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