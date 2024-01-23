Рассказываем, как правильно топить котел с дровами и что нужно сделать, чтобы в печи они горели медленнее.

Закон топки дровами печей и котлов гласит, что одно и то же количество материала может гореть по-разному и отдавать разное количество тепла. Однако каждому, кто выбирает такой способ согрева, важно понять, как экономно топить котел дровами или печь.

Почему в печи быстро сгорают дрова - главные ошибки

Для того чтобы понять, как правильно и экономно топить печь дровами, нужно выяснить, в чем ваша ошибка, если куски древесины сгорают слишком быстро. Как правило, причины следующие:

неправильная укладка дров;

неумение вовремя закрыть задвижку;

неудачно выбранная порода дерева;

неподходящая температура дров;

неразогретая топка;

большое количество сажи;

отсутствие регулировки количества дров в зависимости от температуры на улице.

Лайфхак, как заставить дрова в печи гореть медленнее и эффективнее, подразумевает, что вы учтете все вышеперечисленные пункты и быстро исправите ситуацию - тогда у вас дома всегда будет комфортная температура, а дрова не придется снова и снова покупать.

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Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло - инструкция

УНИАН расскажет, что делать, чтобы дрова горели дольше и отдавали больше тепла - оказалось, что есть целый ряд нюансов и важных моментов. Внимательно запоминайте и действуйте строго по инструкции.

Укладывайте дрова определенным образом

Если вы сделаете так, как поступают многие - выложите пирамиду из дров, в центр положите бумагу и подожжете, то загорятся сразу все поленья, в итоге жар будет сильным и неравномерным. Лучше сделать иначе - выложить нижний ряд дров, потом верхний, чуть-чуть смещая поленья на 5-10 см влево или вправо, так же уложите следующие слои. На те края, где образовались выступы, насыпьте щепок, разместите бумагу и подожгите их.

ВАЖНО: между дровами оставляйте расстояние, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и используйте только сухие и плотные поленья.

Поймайте момент, когда нужно закрыть задвижку

Правильно - топить котел дровами, создавая сильную тягу (так они разгорятся быстрее), но если воздуха будет не хватать, то образуется много сажи. Поэтому перед тем как разжигать костер, откройте задвижку, чтобы создать максимальную тягу, а потом по мере сгорания дров, понемногу ее закрывайте. Если будете видеть, что дрова не горят, снова открывайте заслонку.

Выбирайте правильную породу дров

Запомните, что плотные дрова отдают больше тепла и оставляют больше углей - те, в свою очередь, медленно тлеют, обеспечивая окружающее пространство дополнительной порцией высокой температуры. Те люди, которые используют менее плотные дрова, отмечают, что мягкие породы быстрее рассыпаются на угольки, быстрее горят и быстрее сгорают.

К примеру, древесина высокой плотности - это ясень, слива, самшит и акация, если вам удастся сделать дрова из этих деревьев, то они будут гореть дольше, чем ель, ива, осина, сосна, липа или тополь.

Готовьте дрова заранее

Важный момент в том, как топить сырыми дровами, заключается в заблаговременной подготовке материала. Желательно за 2-3 дня до розжига занести их в дом, чтобы повысить температуру поленьев. Так они будут расходовать меньше тепла на собственный разогрев и больше - на отопление помещения. Сухие и теплые дрова будут гореть экономнее и практически без дыма в отличие от холодного дерева.

Разогревайте топку

Здесь работает такой же принцип, как и в предыдущем пункте - если вы положите в холодную печь теплые дрова, то какое-то время они будут гореть, чтобы нагреть само устройство, а уже потом - помещение. Но даже несмотря на это, разогреться им будет не так просто - придется бороться с холодным воздухом в топке. Для того чтобы быстро разогреть топку, можно сжечь там куски бумаги.

Соблюдайте режим горения поленьев

Идеальный температурный режим - до 320 градусов, так как более высокий показатель станет причиной активного горения дров. Вам придется постоянно их подкладывать, в итоге не получая нужного тепла - часть "улетит" в дымоход. Постоянно контролировать оптимальную температуру получится только с индикатором режима, поэтому не поленитесь и купите его.

Важно учитывать температуру не только в топке, но и на улице - от этого зависит, сколько дров нужно положить в печь. Чем теплее снаружи - тем меньше нужно дров для обогрева. Ситуация, когда вы кладете одинаковое количество и при -5 градусах, и при -18 приводит к меньшей экономии их в первом случае.

Убирайте сажу

Сажу необходимо счищать постоянно, потому что, во-первых, она засоряет дымоход, во-вторых, создает теплоизоляцию. Стенки, покрытые сажей, отдают меньше тепла, а вам приходится использовать больше дров. Если вы будете регулярно удалять сажу, то сможете прилично сэкономить на поленьях.

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