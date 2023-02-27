Эти вещи обязательно нужно взять с собой, если планируете уехать за границу минимум на несколько месяцев.

После начала войны многие украинцы уехали за границу на несколько месяцев или до окончания войны. Люди, у которых нет опыта переезда, часто берут с собой ненужные вещи, но забывают дома что-то очень важное. Мы просмотрели форумы и обсуждения украинцев, которые давно живут в другой стране, и по их рекомендациям составили список самых необходимых вещей для переезда на длительный срок.

Список вещей при переезде за границу - что нужно взять с собой

Не берите слишком много вещей - опыт мигрантов показывает, что много чего вы купите уже на месте или возьмете в центре помощи беженцам. Но некоторые пожитки обязательно нужно взять из дома.

Документы . Берите абсолютно все документы, которые есть дома, включая свой школьный аттестат, трудовую книжку, медицинские карты и карту прививок для ребенка. Невозможно предугадать заранее, какие документы вам понадобятся в другой стране.

. Берите абсолютно все документы, которые есть дома, включая свой школьный аттестат, трудовую книжку, медицинские карты и карту прививок для ребенка. Невозможно предугадать заранее, какие документы вам понадобятся в другой стране. Лекарства . Возьмите препараты, которые чаще всего принимаете, с запасом минимум на пару месяцев. В большинстве стран мира почти все лекарства продаются по рецепту, который нужно получать в живой очереди к врачу. Ранее мы писали, что положить в домашнюю аптечку.

. Возьмите препараты, которые чаще всего принимаете, с запасом минимум на пару месяцев. В большинстве стран мира почти все лекарства продаются по рецепту, который нужно получать в живой очереди к врачу. Ранее мы писали, что положить в домашнюю аптечку. Украинские книги , если вы едете с ребенком или просто любите читать. Многие родители при переезде жалеют, что не взяли с собой книг на украинском языке, ведь за границей их не купить.

, если вы едете с ребенком или просто любите читать. Многие родители при переезде жалеют, что не взяли с собой книг на украинском языке, ведь за границей их не купить. Любимая одежда . Берите только самые любимые и удобные вещи. Остальные докупите позднее.

. Берите только самые любимые и удобные вещи. Остальные докупите позднее. Детские игрушки . Если переезжаете с ребенком - возьмите его любимые игрушки. Со знакомыми вещами ребенку будет легче пережить стресс от переезда.

. Если переезжаете с ребенком - возьмите его любимые игрушки. Со знакомыми вещами ребенку будет легче пережить стресс от переезда. Что-то на память , что будет напоминать вам об Украине. Это могут быть ваши семейные фотографии, сувениры, рисунки и любые дорогие сердцу безделушки. Нехватку памятных вещиц отмечают многие мигранты.

Косметики и средств гигиены берите по минимум - они могут разлиться в чемодание. При переезде в Америку не стоит брать электроприборы - там другие розетки.

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Что ещё следует сделать перед отъездом

Если есть возможность, пройдите общий медосмотр у семейного врача и сдайте основные анализы ещё в Украине. После переезда вам будет трудно быстро влиться в медицинскую систему другой страны. Кроме того, во многих странах мира медицина очень дорогая, а очередь к врачу может занимать 3 месяца.

При необходимости также сходите к стоматологу и полечите зубы ещё в Украине. Стоматология за границей очень дорогая.

Если есть желание - сходите к своему косметологу, сделайте стрижку и маникюр. После переезда понадобится время, чтобы найти нового косметолога.

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