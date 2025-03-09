Эксперт поделилась маленькой хитростью, что добавить в воду, чтобы цветы дольше стояли в вазе.

Свежие цветы обычно стоят в вазе 7-10 дней - все зависит от их типа, способа срезки и, в конечном счете, от того, как за ними ухаживают. Но если вы замечаете, что несмотря на все ваши усилия, цветы преждевременно вянут, тогда стоит прибегнуть к некоторой хитрости. Что добавить в воду, чтобы розы стояли дольше, рассказала гуру домашних хитростей.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему обрезка роз весной лучше, чем осенью.

Что нужно добавить в воду, чтобы розы дольше стояли

Специалист по домашним лайфхакам Шантель Мила (Chantel Mila) рассказала о простом способе сохранить их долговечность.

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В своем видео на TikTok Шантель объяснила, что это помогут сделать два простых продукта из кухонного шкафчика - по ее словам, это всегда срабатывало у нее, пишет express.co.uk.

Итак, после того, как вы наполните вазу водой, добавьте в нее:

1 ст. л. сахара - для питания цветов;

2 ст. л. столового белого уксуса - для подавления роста бактерий.

Затем все хорошо размешайте и поставьте цветы.

Не стоит также забывать, говорит эксперт, о правильной обрезке цветов - стебли должны быть срезаны под правильным углом. "Обрезайте стебли под углом 45 градусов, а также удалите лишнюю листву - и наслаждайтесь свежими цветами дольше", - посоветовала Шантель.

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