Никто не станет спорить, что немаловажным условием для стройной фигуры является правильное питание. Существует множество советов, что нужно есть, чтобы похудеть быстро.
Опытом проверен и целый ряд продуктов, которые делают диеты наиболее эффективными.
Какие продукты помогают быстро сбросить вес
В топ-10 следует включить следующие:
- Жирная рыба богата важными микроэлементами, витаминами и жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.
- Гречка снижает уровень холестерина и риска сердечно-сосудистых заболеваний.
- Овсянка содержит В1, В2, Е, цинк, фосфор, калий, железо, магний, натрий, йод, марганец и селен.
- Яйца легко усваиваются, способствуют улучшению мозговой активности и зрения.
- Йогурт настраивает работу кишечника, желудка, насыщает организм полезными веществами.
- Капуста снабжает организм тартроновой кислотой, витаминами групп C, P, U, В6, А, калием, серой, кальцием и фосфором.
- Авокадо считается источником витаминов (K, С и Е) минералов, полезных жиров.
- Яблоки хорошо подходят для разгрузочных дней благодаря своему буквально целебному составу.
- Грейпфрут выводит из организма большую часть токсичных веществ и положительно влияет на метаболизм глюкозы.
- Грецкие орехи считаются источником полиненасыщенных жиров, которые помогают сбросить лишние килограммы и улучшают самочувствие в целом.
В список можно добавить молоко, сыр, ячмень, миндаль, крестоцветные овощи, ягоды, груши, перец чили, темный шоколад и зеленый чай.
Как быстро похудеть на 5 кг за неделю
Наиболее эффективными называют диеты, главным продуктом в которых является гречка.
Что можно есть во время диеты, а что нельзя. Лучше сочетать с овощами в сыром виде (капуста, помидоры, огурцы, морковь). Нельзя солить и добавлять приправы. Допускается небольшое количество соевого соуса. В качестве напитка использовать воду.