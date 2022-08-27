Как правильно питаться, чтобы похудеть /  фото: ua.depositphotos.com

Никто не станет спорить, что немаловажным условием для стройной фигуры является правильное питание. Существует множество советов, что нужно есть, чтобы похудеть быстро.

Опытом проверен и целый ряд продуктов, которые делают диеты наиболее эффективными.

Какие продукты помогают быстро сбросить вес

В топ-10 следует включить следующие:

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  • Жирная рыба богата важными микроэлементами, витаминами и жирными кислотами Омега-3 и Омега-6.
  • Гречка снижает уровень холестерина и риска сердечно-сосудистых заболеваний.
  • Овсянка содержит В1, В2, Е, цинк, фосфор, калий, железо, магний, натрий, йод, марганец и селен.
  • Яйца легко усваиваются, способствуют улучшению мозговой активности и зрения.
  • Йогурт настраивает работу кишечника, желудка, насыщает организм полезными веществами.
  • Капуста снабжает организм тартроновой кислотой, витаминами групп C, P, U, В6, А, калием, серой, кальцием и фосфором.

Что можно есть, чтобы похудеть / фото ua.depositphotos.com
  • Авокадо считается источником витаминов (K, С и Е) минералов, полезных жиров.
  • Яблоки хорошо подходят для разгрузочных дней благодаря своему буквально целебному составу.
  • Грейпфрут выводит из организма большую часть токсичных веществ и положительно влияет на метаболизм глюкозы.
  • Грецкие орехи считаются источником полиненасыщенных жиров, которые помогают сбросить лишние килограммы и улучшают самочувствие в целом.

В список можно добавить молоко, сыр, ячмень, миндаль, крестоцветные овощи, ягоды, груши, перец чили, темный шоколад и зеленый чай.

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Наиболее эффективными называют диеты, главным продуктом в которых является гречка.

Что можно есть во время диеты, а что нельзя. Лучше сочетать с овощами в сыром виде (капуста, помидоры, огурцы, морковь). Нельзя солить и добавлять приправы. Допускается небольшое количество соевого соуса. В качестве напитка использовать воду.

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