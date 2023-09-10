Уксус отлично борется с некоторыми пятнами и неприятными запахами, но его нельзя применять для чистки абсолютно всех поверхностей.

Уксус нередко используется не только для консервации и приготовлении пищи. Иногда его применят в быту для различных целей. Однако не всегда он подходит для всех задач.

В этой статье вы узнаете, что нельзя протирать уксусом и можно ли уксусом испортить одежду. Вы даже не догадываетесь, для некоторых материалов эта жидкость сравнима с ядом.

Что может разъесть уксусная кислота - от одежды до мебели

Уксус отлично борется с некоторыми пятнами и неприятными запахами. Однако не всю одежду или мебель можно им протирать.

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Отказаться от применения такого средства нужно, когда речь идет о следующих предметах:

одежда из шерсти или шелка - уксус может изменить цвет ткани и повредить структуру волокон;

мебель, обувь и одежда из кожи - уксус лишит натуральный материал цвета и мягкости;

вощеная и деревянная мебель - уксус может повредить материал и лишить его блеска;

резиновые сапоги и другие предметы из такого материала - уксус банально может "разъесть" поверхность, повредив целостность.

Помимо этого, перед началом уборки вам стоит узнать, можно ли протирать мебель раствором уксуса, если некоторые ее части сделаны из мрамора. Ответ один - нет. Поверхности из гранита и мрамора, такие как столешницы или полы, лучше протирать теплой водой с небольшим добавлением мыла.

Почему нельзя чистить трубы содой и уксусом

Не все знают, но реакция, в которую вступают сода с уксусом, опасна для труб. Уксусная кислота может быть агрессивной к некоторым материалам трубопроводов, особенно к алюминию. Это вызывает коррозию и повреждение, что приведет к утечкам и весьма недешевому ремонту.

Также не все знают, можно ли заливать уксус в пластик. Оказывается, кислоту лучше хранить в стекле. Все дело в том, что при длительном контакте с пластиком уксус вступает в реакцию с полимерами. При этом выделяются вредные вещества.

Можно ли дезинфицировать уксусом в принципе - точный ответ

Уксус действительно может быть эффективным средством для дезинфекции различных поверхностей и предметов. Он обладает антисептическими свойствами и может уничтожать бактерии.

Однако стоит учитывать, что для дезинфекции уксус нужно разбавлять водой. Это поможет избежать повреждения поверхности и неприятного запаха.

К слову, ранее УНИАН рассказывал, как избавиться от пищевой моли навсегда. Для этого вам тоже пригодится уксус.

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