Рассказываем, как избавиться от пищевой моли народными средствами всего за 1 раз.

Пищевая моль появляется, даже если вы регулярно моете кухню и следите за ее чистотой - от возникновения такого вредителя не застрахован никто. Все дело в том, что моль можно принести из магазина вместе с зараженной крупой - вряд ли вы, стоя в супермаркете, разглядываете пакеты. УНИАН выяснил, какое эффективное средство от пищевой моли рекомендуют опытные хозяйки.

Как найти гнездо моли на кухне - советы

Перед тем как избавиться от пищевой моли навсегда, важно понять, где же моль устроила себе уютный дом, в котором окукливаются личинки. Для этого нужно проверить все темные места на кухне - плинтусы, внутренние углы шкафов и шкафчиков, духовку, хлебницу. После этого перейти к ревизии круп - если вы берете в руки пакет и видите, как внутри колышется едва заметная паутинка, то знайте - это личинки, которые потом превратятся во вполне зрелых и прожорливых особей.

Что хорошо помогает от пищевой моли - рецепты

Хозяйки, которые сталкивались с таким вредителем у себя на кухне, рекомендуют народные средства от пищевой моли. Считается, что именно такие методы помогут быстро прогнать назойливого и опасного гостя, а также сделать так, чтобы он больше не вернулся:

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чеснок - в емкости с крупами нужно положить по 2 дольки;

- в емкости с крупами нужно положить по 2 дольки; уксус - развести с водой в соотношении 1:1 и вымыть все шкафчики на кухне;

- развести с водой в соотношении 1:1 и вымыть все шкафчики на кухне; хозяйственное мыло - 1 брусок натереть на терке, развести в 1 л воды и вымыть средством все поверхности;

- 1 брусок натереть на терке, развести в 1 л воды и вымыть средством все поверхности; лаванда, лавровый лист, табак - разложить по шкафчикам ненавистные для моли источники запаха.

Важно понимать, что стоит избавляться не только от взрослых бабочек, но и от личинок, иначе, когда они окуклятся, вы снова увидите вредителей. Все зараженные крупы, в которых вы нашли паутину, личинок или моль, сложите в пакет, завяжите и выбросьте на мусорку. Шкафы и полки пропылесосьте и вымойте раствором с уксусом или хозяйственным мылом. Уцелевшие крупы пересыпьте в стеклянные банки или пластиковые бутылки и ставьте обратно в шкафы.

Полезный совет: для того чтобы обезопасить себя от появления моли, не покупайте крупы "про запас" и не храните их в заводских пакетах дольше 2 месяцев.

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