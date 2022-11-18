Вы удивитесь, но упаковка от яиц может быть очень полезной в квартире и на даче.

Обычная упаковка из яиц, которую большинство просто выбрасывает на помойку, на самом деле может использоваться не только для своего непосредственного назначения. Многие даже не знают, что можно сделать из упаковки из-под яиц, хотя вариантов действительно много.

В этой статье вы узнаете, как можно использовать лотки от яиц и какие бывают необычные лайфхаки из яичных лотков.

Как использовать ячейки из-под яиц в огороде и на даче

Яичные лотки делают из картона, потому они не загрязняют окружающую среду и относительно быстро разлагаются. Многие думают, что такую упаковку можно сдавать на переработку. Однако задавая вопрос, можно ли сдавать упаковку от яиц в макулатуру, нужно знать, что лотки производят из уже переработанной бумаги, а потому их нельзя переработать повторно.

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Картонные лотки удерживают влагу и могут улучшить структуру почвы. Использование яичных лотков не требует дополнительных затрат, так как вам не нужно их покупать отдельно, они идут "в комплекте" с яйцами.

Если вы не знаете, что сделать из ячеек для яиц и как их применять, попробуйте начать с компоста. Нарежьте картонные лотки и смешайте их с остатками овощей, фруктов, травой, яичной скорлупой и другими отходами для компостирования. Такое удобрение поможет улучшить качество почвы, земля станет более рыхлой и плодородной.

Помимо того, что вы можете положить упаковку от яиц в компост, лотки можно использовать для выращивания рассады. Картон будет держать влагу, а при высаживании растений на грядки вам не придется доставать рассаду из лотка. Просто отрежьте горшочек и поместите его в землю, он станет дополнительным удобрением. Также лотки можно использовать для разметки - придавите ими подготовленную землю и вы получите углубления на одинаковом расстоянии, в них можно класть семена.

Также вы можете сделать дорожки из яичных лотков, но для этого потребуется много картонных упаковок. Просто выложите лотки между грядками, так вам будет удобнее ходить по огороду и не собирать на обувь грязь.

Что можно сделать из бумажных лотков для яиц в квартире

Если у вас нет дачи и огорода, не стоит огорчаться. Существует немало лайфхаков для использования лотков в квартире. Вы можете сделать простую кормушку для птиц и вывесить ее на балконе. Для этого просто проденьте веревку по краям картонного лотка, а в углубления насыпьте семечки или крупу для птиц. Им точно понравится такое угощение.

Помимо этого, лотки можно использовать для рукоделия. В таких емкостях удобно хранить бисер, пуговицы и другие мелочи.

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