Блины - то блюдо, которое требует сил и времени. Будет обидно, если вы испечете стопку ароматных блинов, а они испортятся уже к вечеру. Держите несколько советов о том, как хранить блины.

Напекли гору блинов и не знаете, как их сохранить впрок? Не беда. УНИАН подскажет, как сохранить блины, можно ли заморозить блины с начинкой и сколько хранятся блины в холодильнике.

Итак, вы наготовили блины и хотите угостить ими всех домочадцев. Для этого они должны простоять до вечера и желательно остаться теплыми. Существует несколько способов, как сохранить блины теплыми.

Необходимо набрать в кастрюлю горячей воды или даже кипяток, сверху поставить тарелку с блинами и накрыть ее крышкой.

Накрыть тарелку с блинами крышкой и отправить в едва разогретую духовку.

Что делать, чтобы блины не слипались при таком хранении? Достаточно густо промазать их маслом или дополнительно пересыпать сахаром, если это блинчики на десерт.

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Важно! Долго так хранить блины нельзя иначе они быстро прокиснут.

Как хранить блины

Если в день приготовления все блины не съели, то их можно сохранить "на потом". Убирать ли блины на ночь в холодильник? Обязательно! Долго хранить блины при комнатной температуре нельзя, это скоропортящийся продукт. Уже на следующий день вне холодильника они, скорее всего, прокиснут.

Срок хранения блинов зависит от теста и температуры хранения. В среднем 2-3 дня - вот, сколько хранятся блины в холодильнике. Для этого их следует обернуть пакетом или пищевой пленкой. По истечении этого времени блины, если не испортятся, то начнут сохнут.

Сколько можно хранить блины в морозильной камере - до 4 месяцев.

Как заморозить блины

Чтобы заготовить блины впрок, их можно заморозить в морозильной камере. Для этого каждый блин необходимо остудить. Каждый блин переложить пергаментом или пищевой пленкой. Стопку блинов также следует обернуть пленкой или пакетом и отправить в морозилку.

Можно ли заморозить блины с начинкой? Конечно да! Это прекрасный способ сэкономить время и вдальнейшем радовать себя и родных вкусными блинчиками. Для того, чтобы заморозить блины с начинкой, их также необходимо предваритлеьно полностью остудить, разложить на доске, чтобы они не соприкасалиси, и заморозить. Уже замороженные блины следует переложить в контейтер или пакет.

Сколько можно хранить блины в морозильной камере. В среднем срок хранения замороженных блинов не певышает 4 месяцев. Блины с творогом или мясной начинкой все же лучше хранить не более 3 месяцев.

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