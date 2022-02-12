В какой посуде нельзя греть в микроволновке и почему определенную еду лучше употреблять холодной - читайте на УНИАН.

У многих офисных сотрудников есть серьезная претензия к своим коллегам, которые греют рыбу в офисных микроволновках. Эта ситуация уже стала "мемом", а на кухнях предприятий начали появляться предупредительные записки с просьбами так не делать.

УНИАН расскажет, что можно греть в микроволновке, а что нельзя не только в целях безопасности, но и по эстетическим соображениям.

Что нельзя положить в микроволновую печь

Еда

Начнем с того, что маленькую порцию обеда действительно удобно разогревать в микроволновке. Однако некоторые виды продуктов лучше туда не помещать:

яйца (в скорлупе и сваренные целиком) - при нагревании в печи яйцо взорвется;

свекла, сельдерей и шпинат - нитраты в составе при высоких температурах превращаются в канцерогены и могут нанести вред здоровью;

замороженное мясо - разморозится неравномерно, что чревато появлением болезнетворных бактерий;

острый перец - жгучее вещество в составе начнет испаряться, а при открытии дверцы вы рискуете получить ожог дыхательных путей.

Существует мнение, что в микроволновке также лучше не разогревать кисломолочную продукцию - она может "свернуться" и потерять пищевую ценность.

Посуда

Некоторые виды посуды абсолютно не предназначены для того, чтобы их нагревали в микроволновке. К ним относятся:

металлические изделия и консервные банки - будет искрить внутри, может вызвать возгорание;

пластиковые ланч боксы - при нагреве выделяются канцерогены, сама емкость может расплавиться;

изделия из фольги - случится возгорание;

бумажные пакеты - могут загореться или стать источником токсичных испарений из-за клея, которым скреплены.

Также в микроволновой печи категорически запрещено греть хрустальную посуду, так как в составе есть металлы, а они могут вывести из строя технику.

Что можно греть в микроволновке

Еда

Несмотря на запреты, некоторые виды блюд всё-таки можно поместить в микроволновую печь. Не сомневайтесь и смело разогревайте:

яйца без скорлупы - яичница, омлет, яйца пашот;

цитрусовые;

хлеб и выпечку;

кашу;

овощи.

Кстати, некоторые шеф-повара рекомендуют использовать микроволновку, чтобы приготовить овощи на пару без плиты.

Посуда

Вполне безопасным вариантом для нагрева пищи будет посуда следующих видов:

стеклянная без металлической окантовки;

керамическая без позолоты;

силиконовая.

Вместо крышки для микроволновки можно использовать бумагу для выпечки.

Полезный лайфхак: как проверить, подходит ли та посуда, которой вы пользуетесь, для микроволновки. Возьмите емкость, налейте в нее воду, поставьте в микроволновку на 1 минуту и включите полную мощность. Если в итоге емкость холодная, а жидкость внутри горячая - все нормально. Если наоборот - советуем поменять посуду.

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