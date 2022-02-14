Некоторые продукты не подходят для приготовления в мультиварке из-за принципа работы этой техники.

Мультиварка - крайне полезная и многофункциональная техника. Её возможности очень широки, но всё-таки не безграничны. Для некоторых блюд она совсем не подходит, поэтому их лучше готовить на плите. Мультиварка долго нагревается и медленно готовит еду, что не подходит для продуктов с коротким временем готовки.

Ранее мы рассказывали, что нельзя греть в микроволновке, чтобы не испортить блюдо и посуду.

Безе

Хрустящий яичный десерт, к сожалению, не получится сделать в мультиварке. Его лучше сделать в духовке. Для приготовления безе нужен сухой воздух, а в чаше мультиварке влажно.

Попкорн

Попкорн получается удачным в микроволновке и сковороде, но большинство моделей мультиварок с ним не справятся. Чтобы зерна кукурузы лопнули, нужна температура минимум 200°, но большинство обычных мультиварок нагреваются только до 170°.

Некоторые овощи

Чудо-машина отлично справляется с овощами, которые надо тушить, например, с картошкой или капустой. Не подходят для мультиварки овощи, которые готовятся быстро и при высокой температуре. Шпинат, спаржевая фасоль, лук-порей и томаты в мультиварке развариваются в неаппетитную кашу.

Рис

Многие модели кухонной помощницы имеют отдельный режим для риса, но эту крупу всё же лучше готовить на плите. Рис готовят не больше 20 минут, а в мультиварке он томится около часа. Температура и высокая влажность в чаше приводят к тому, что зерна риса остаются недоваренными внутри и липкими снаружи. К тому же рис очень часто "убегает" из этой техники.

Морепродукты

Краб, омары, креветки и кальмары - очень нежные продукты, которые готовятся быстро и на большом огне, что невозможно в мультиварке. Если готовить их дольше нескольких минут, то морепродукты станут резиновыми.

Блины

Даже на сковороде блины могут скомкаться или порваться. А перевернуть их в глубокой чаше мультиварки ещё сложнее. А ещё из-за высокой влажности и небольшой температуры блины не успеют быстро схватиться и превратятся в молочную кашу.

Каши на молоке

Молочные каши очень часто "сбегают" из мультиварки, из-за чего приходится отмывать всю технику и стол. Учитывайте, что каша в мультиварке будет готовиться намного дольше, чем на плите, поэтому сделать быстрый завтрак не получится.

Блюда с алкоголем

Соусы и маринады с использованием алкоголя в мультиварке не будут удачными. Спирт не выветрится из соуса и безнадежно испортит блюдо, вся еда пропитается алкогольным ароматом.

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