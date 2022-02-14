Мультиварка - крайне полезная и многофункциональная техника. Её возможности очень широки, но всё-таки не безграничны. Для некоторых блюд она совсем не подходит, поэтому их лучше готовить на плите. Мультиварка долго нагревается и медленно готовит еду, что не подходит для продуктов с коротким временем готовки.
Ранее мы рассказывали, что нельзя греть в микроволновке, чтобы не испортить блюдо и посуду.
Безе
Хрустящий яичный десерт, к сожалению, не получится сделать в мультиварке. Его лучше сделать в духовке. Для приготовления безе нужен сухой воздух, а в чаше мультиварке влажно.
Попкорн
Попкорн получается удачным в микроволновке и сковороде, но большинство моделей мультиварок с ним не справятся. Чтобы зерна кукурузы лопнули, нужна температура минимум 200°, но большинство обычных мультиварок нагреваются только до 170°.
Некоторые овощи
Чудо-машина отлично справляется с овощами, которые надо тушить, например, с картошкой или капустой. Не подходят для мультиварки овощи, которые готовятся быстро и при высокой температуре. Шпинат, спаржевая фасоль, лук-порей и томаты в мультиварке развариваются в неаппетитную кашу.
Рис
Многие модели кухонной помощницы имеют отдельный режим для риса, но эту крупу всё же лучше готовить на плите. Рис готовят не больше 20 минут, а в мультиварке он томится около часа. Температура и высокая влажность в чаше приводят к тому, что зерна риса остаются недоваренными внутри и липкими снаружи. К тому же рис очень часто "убегает" из этой техники.
Морепродукты
Краб, омары, креветки и кальмары - очень нежные продукты, которые готовятся быстро и на большом огне, что невозможно в мультиварке. Если готовить их дольше нескольких минут, то морепродукты станут резиновыми.
Блины
Даже на сковороде блины могут скомкаться или порваться. А перевернуть их в глубокой чаше мультиварки ещё сложнее. А ещё из-за высокой влажности и небольшой температуры блины не успеют быстро схватиться и превратятся в молочную кашу.
Каши на молоке
Молочные каши очень часто "сбегают" из мультиварки, из-за чего приходится отмывать всю технику и стол. Учитывайте, что каша в мультиварке будет готовиться намного дольше, чем на плите, поэтому сделать быстрый завтрак не получится.
Блюда с алкоголем
Соусы и маринады с использованием алкоголя в мультиварке не будут удачными. Спирт не выветрится из соуса и безнадежно испортит блюдо, вся еда пропитается алкогольным ароматом.