Эти лайфхаки вам точно помогут забыть о вони.

Кухня - визитная карточка любой хозяйки. Чистота этой комнаты определяет, насколько жители дома или квартиры любят порядок. Однако порой случается так, что на кухне появляется неприятный запах, который портит все впечатление.

В этой статье вы узнаете, что делать, если на кухне воняет. Не спешите переезжать или думать о ремонте, эти секреты помогут вам навсегда избавиться от неприятных ароматов.

Как определить, откуда идет неприятный запах

Для начала вам нужно понять, где же находится источник вони. Чтобы устранить тухлый запах на кухне, начните с проверки нескольких мест.

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Осмотрите холодильник , внутри и под ним. Возможно, в нем испортилась пища. Также холодильник мог начать подтекать, а жидкость попросту завонялась. Выбросите все испорченные продукты и хорошенько вымойте полы под самим холодильником.

, внутри и под ним. Возможно, в нем испортилась пища. Также холодильник мог начать подтекать, а жидкость попросту завонялась. Выбросите все испорченные продукты и хорошенько вымойте полы под самим холодильником. Проверьте трубы . Если рядом с раковиной неприятный запах усиливается, вероятно, источник зловония именно там. В таком случае вам понадобится чистка или же устранение засоров.

. Если рядом с раковиной неприятный запах усиливается, вероятно, источник зловония именно там. В таком случае вам понадобится чистка или же устранение засоров. Осмотрите плиту, печку и пространство вокруг нее . Во время приготовления пищи вокруг может разбрызгиваться масло, проливаться бульон или же попросту "разлетаться" кусочки еды. Со временем все это начинает неприятно пахнуть жареным.

Все эти проблемы легко устраняются. Вы сможете справиться со всем этим даже без помощи специальных клининговых фирм. Они действительно знают, как убрать запах из кухни быстро, но все это можно сделать без особых затрат самостоятельно.

Как устранить неприятный запах из труб на кухне

Если вы поняли, что неприятный аромат "слышно" из раковины, пришло время действовать. Для начала нужно попробовать пролить трубы. Возможно, остатки жира и пищи попросту "налипли" на стенки труб, а потому начали гнить и вонять.

Трубы можно пролить как обычной горячей водой, которая прекрасно удалит не сильно затвердевшие остатки жира, так и содой с уксусом. Если вы влили в раковину воду, но вонь осталась, воспользуйтесь вторым вариантом. Для этого смешайте полстакана соды с таким же количеством уксуса. Выливайте шипящую смесь прямо в трубы, после чего подождите примерно 10 минут и пролейте все это теплой водой.

Если же это не помогло, проблема может быть не в стенках трубы, а в сифоне. Почему может быть запах из раковины на кухне? Остатки еды могут годами копиться в сифоне, после чего избавиться от всей этой вони можно лишь одним способом. Просто поменяйте сифон и выбросите старый, это уберет всю вонь.

Как убрать запах жаренного в квартире

Чтобы избавиться от неприятного запаха, который появляется из-за готовки, вам нужно начать с проветривания, а после этого приступайте к следующим шагам:

Включите вытяжку, проверьте, хорошо ли она всасывает воздух. Если нет - прочистите сетку от жира, она может не только задерживать вонь, но и быть ее источником. Если после чистки сетки тяга не улучшилась, проверьте, не забита ли сама вентиляция.

Помимо этого, проведите генеральную уборку. Отмойте печку, микроволновку, перемойте все сковороды и не забудьте о решетке на газовой плите. Ранее УНИАН уже рассказывал, как отмыть духовку, эти советы вам точно пригодятся для борьбы с грязью на кухне.

Пройдитесь моющим средством по стенам (если позволяет покрытие), помойте полы.

Поменяйте шторы и накидки на мебель, выстирайте все полотенца, прихватки и салфетки из ткани, уделите особое внимание коврам. Как устранить въевшийся запах? Выстирайте и вымойте все, куда он "въелся".

Проведите ревизию. Выбросите все старые досточки, на которых вы резали мясо, рыбу и лук. Они могут скапливать неприятный запах и нередко оказываются главным источником ужасного смрада.

После всего этого вы точно заметите, что запаха больше нет. Если же он остался, проблема может быть не в кухне, а в соседней комнате или же вам просто "тянет" неприятными ароматами от соседей.

После уборки обязательно позаботьтесь о том, чтобы вонь не вернулась. Вы можете купить абсорбенты и средства для поглощения запаха для холодильника и всей кухни. Не лишним будут и ароматизаторы, однако обязательно читайте инструкции и держите их подальше от огня.

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