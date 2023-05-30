Рассказываем, можно ли смешивать золото и серебро, и что делать, если очень хочется.

Можно ли носить серебро и золото на разных руках - если вы задаетесь таким вопросом, то скорее всего, уже считаете это вполне приемлемым. Для полной уверенности разберемся в причинах, по которым золото и серебро не рекомендуют носить вместе.

Можно ли носить золото с серебром - эзотерика убеждает, что нет

По мнению эзотериков, золото и серебро не совмещаются. Золото, как металл солнца, сильное и энергичное, а серебро, как металл луны, - очищающее и спокойное, поэтому их сочетание приносит беспокойство и сумятицу.

Главные причины, по которым не рекомендуют носить золото вместе с серебром:

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сочетание этих металлов разрушает гармонию и нарушает спокойствие;

смешение этих металлов вызывает депрессию, мигрень и другие болезни;

также бытует мнение, что серебро "удешевляет" золото с точки зрения стиля и разрушает его с точки зрения практичности в ношении.

В то же время ювелиры подчеркивают, что украшения не делаются из чистого золота. Они были бы не только чересчур дорогими, но и крайне непрактичными в эксплуатации. Этот металл слишком тяжелый и мягкий, кольца и другие украшения постоянно бы деформировались и нуждались в ремонте, а серьги, к тому же, некрасиво растягивали бы мочки.

Для изготовления ювелирных изделий используются сплавы из золота и лигатур, придающих ему несколько большую жесткость - как правило, это медь вместе с серебром в равных либо разных пропорциях, от которых меняется оттенок золотого украшения. Поэтому в наше время утверждение насчет запрета на смешивание этих металлов представляется довольно спорным.

В свою очередь, стилисты заявляют, что современная личность не должна быть подвержена предрассудкам и разного рода предубеждениям - нынешние модницы и модники имеют полное право на эклектический подход в создании своего образа.

Спорным в данном контексте выглядит и утверждение, что серебро "удешевляет" золото. Такое восприятия попахивает прошлым веком, когда золотые коронки на зубы считались намного престижнее, чем из сплавов с серебром.

Можно ли носить серебро и золото на разных руках или одной

Если такой способ надеть украшения пришелся по вкусу, противопоказаний нет. Более того, при таком варианте отсутствует даже риск поцарапать изделия друг об друга. Аналогичным будет ответ и на вопрос, можно ли носить золотое кольцо и серебряный браслет - носите с удовольствием все сочетания, которые нравятся.

Выбирая отдельные украшения из разных металлов, следите, чтобы они гармонично сочетались и соблюдайте баланс - это главные правила. Например, если виды плетения золотой и серебрянной цепочек конфликтуют друг с другом стилистически, такая пара будет смотреться не очень хорошо. Также будут перебивать друг друга два громоздких кольца. Лучше сделать акцент на одном и подчеркнуть его вторым, более изящным.

А вот можно ли носить золотой крестик на серебряной цепочке - вопрос посложнее. Ювелиры предупрежают, что при соприкосновении металлов они могут тускнеть немного скорее, чем обычно, причем серебро быстрее золота. Избежать потускнения поможет регулярная чистка - замочите изделие на несколько часов в мыльном растворе, после чего пройдитесь по нему мягкой щеточкой.

Решение принимать только вам: если вы человек практичный, экспериментируйте смело, вреда точно не будет. Если же вы уделяете больше внимания тонким материям, определитесь, в каком случае вы почувствуете себя спокойнее - когда подбор украшений будет соответствовать эзотерическим представлениям, или когда вы будете красивы так, как хочется вам. И действуйте соответственно!

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