УНИАН подскажет, чем заняться вечером или выходной, если нет интернета дома.

Современный человек не представляет своей жизни без интернета. Даже старшее поколение все чаще погружается во Всемирную паутину.

Из-за частых отключений света украинцы часто остаются без интернета в свободное время. Это хорошая возможность пообщаться с близкими, заняться творчеством и заняться другими вещами, о которых мы забыли из-за интернета.

Ранее мы рассказывали, что приготовить без плиты и духовки, чтобы было сытно и вкусно.

Видео дня

Прогуляйтесь

Прогулка по городу - это совмещение приятного с полезным. Можно сходить в новое место, где вы ещё никогда не были. Но помните, что нельзя игнорировать воздушную тревогу.

Встретьтесь с друзьями

Или позвоните им. Общение с близкими никогда не бывает лишним.

Устройте уборку

Проведите уборку дома или наведите порядок там, где уже давно не убирались. Уборка может быть легкой и приятной, если не торопиться и делать это под музыку. Ранее мы рассказывали, с чего начать уборку, чтобы она была эффективной.

Сделайте зарядку

Отгоните лень, возьмите волю в кулак и сделайте небольшую зарядку. Ваше тело будет очень благодарно.

Поспите

Не нужно считать дневной сон проявлением лени. На самом деле это очень полезная вещь, особенно если вы недосыпаете ночью.

Займитесь творчеством

Творческие люди всегда найдут себе занятие по душе без интернета. Но даже если вы никогда не занимались творчеством - есть виды творчества, которые не требуют особых навыков. Это, например, паззлы, алмазная мозаика или картина по номерам - для этих занятий не нужны никакие способности, а лишь усидчивость и внимательность.

Приготовьте что-нибудь

Процесс готовки может быть интересным и расслабляющим, если готовить не то, что надо, а то, что хочется. Идеи для вдохновения ищите в нашем разделе "УНИАН рецепты".

Посетите музей или театр

Многие взрослые в последний раз были в театре, музее или на выставке ещё на школьной экскурсии. Поищите интересные мероприятие в вашем городе - возможно, вы найдете что-то интересное.

Поиграйте в настольные игры

Пригласите домой компанию друзей и поиграйте в настольную игру. Вы удивитесь, какими увлекательными бывают некоторые игры. Также можно поиграть в игру для всей семьи вместе с родными и детьми.

Вас также могут заинтересовать новости: