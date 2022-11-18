Сколько раз в неделю нужно убирать в доме и что не стоит делать во время уборки читайте в материале УНИАН.

Уборка редко когда становится любимым делом по дому. Однако, можно сделать это дело менее неприятным, если составить план уборки дома.

Для начала подготовьте весь необходимый инвентарь для уборки, а также моющие средства. Генеральная уборка дома должна проходить в следующем порядке:

мытье окон

кухня

спальня

гостиная

ванна и туалет

коридор и зал

Кухня является первым комнатой для уборки, так как часто становится источником неприятных запахов к жилище, ведь именно там хранится мусор.

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Далее переходим в спальню и гостиную, которые подбросят нам испытание в виде личных вещей. Их нужно разложить, а если есть грязные - отправить на стирку.

Ванну и туалет в первую очередь обрабатываем всеми моющими средствами. При необходимости отправляем вещи стираться, моем зеркало, а также сантехнику.

Коридор и зал станут завершающей вишенкой на торте - именно они накапливают больше всего грязи, так как являются самыми посещаемыми комнатами в доме.

Чтобы генеральная уборка дома не превращалась в поле битвы с неравным врагом, можно заниматься минимальным поддержанием порядка. Вот главные правила ежедневной уборки, которые позволят содержать дом в чистоте:

протереть влажной тканью гладкие поверхности

пропылесосить

вымыть раковины

почистить унитаз

Сколько раз в неделю нужно убирать в доме

Ответ на этот вопрос зависит от большого количества факторов, среди которых: наличие детей, время года и даже место жительства. Так, если у вас есть дети, то ежедневная влажная уборка это обязательный пункт вашего дня. Помимо этого, если вы живете в месте с плохой экологией, то ваши окна придется вымывать чаще. Однако, при стандартном рабочем графике на уборку остаются только выходные. Стоит отметить, что еженедельной, но качественной уборки, будет достаточно, а ежедневное поддержание порядка поможет не запускать ситуацию.

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