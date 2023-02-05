Чем заменить сливочное масло в макаронах, кашах или тесте - узнайте в материале УНИАН.

"Кашу маслом не испортишь" - именно такую поговорку знает каждый украинец. На самом деле, сливочное масло - палочка-выручалочка, которую можно использовать для улучшения любого блюда. Но что делать, если в процессе готовки вы обнаружили, что масла в холодильнике нет? УНИАН выяснил, чем и как его можно заменить.

Ранее мы говорили о том, как проверить сливочное масло на натуральность.

Чем можно заменить сливочное масло в тесте - варианты

Как правило, рецепты той или иной выпечки пишутся не просто так - кулинар понимает, какие продукты и в каком количестве нужны, чтобы получились нужный вкус и консистенция десерта. Если вы решили отклониться от технологии, попробуйте заменить масло:

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маргарином - больше всего похож на сливочное масло, заменять нужно в пропорции 1:1;

- больше всего похож на сливочное масло, заменять нужно в пропорции 1:1; растительным маслом - также можно использовать оливковое, кокосовое, кукурузное или другое в пропорции 10:8 (на 100 гр сливочного - 80 гр заменителя);

- также можно использовать оливковое, кокосовое, кукурузное или другое в пропорции 10:8 (на 100 гр сливочного - 80 гр заменителя); йогуртом или сметаной - использовать вдвое меньше, чем сливочного масла, если бы оно у вас было;

- использовать вдвое меньше, чем сливочного масла, если бы оно у вас было; бананами - можно брать для сладкой выпечки, но стоит быть осторожным с сахаром и класть бананов в два раза меньше, чем масла.

Также в качестве заменителя сливочного масла можно использовать яблочное или тыквенное пюре. Учитывайте, что продукт должен быть натуральным, а класть его нужно вдвое меньше, чем сливочного масла.

Чем заменить сливочное масло в пюре и макаронах

Пюре, приготовленное с добавлением сливочного масла, получается нежным и воздушным. Если продукта нет, то можете попробовать добавить в картофель молоко, сливки или сметану. Вливайте продукт постепенно, регулируя консистенцию пюре. Также вы можете использовать яйца, но не полностью, а только желток - на 500 гр картошки хватит 1 шт.

Чтобы улучшить вкус макаронов, возьмите немного маргарина или подсолнечного масла. В качестве альтернативы можно использовать любое другое, например, оливковое - только не переборщите с количеством.

Чем заменить сливочное масло в гречке и других кашах

Здесь история такая же, как и с пюре - в качестве замены сливочному подойдет оливковое или подсолнечное масло. Лить его нужно немного, иначе легкая горчинка продукта превратится в катастрофическую ошибку. Если сварили сладкую кашку, то можно приправить ее сливками - продукт должен быть максимально жирным.

Чем заменить сливочное масло на бутербродах - лайфхаки

Если вы хотите сделать вкусный бутерброд, но в холодильнике не нашли масла, его можно легко заменить сливочным сыром или мягким творогом - и тот, и другой продукт имеет нежную и приятную текстуру, к тому же, во многом гораздо полезнее. Также хорошей альтернативой будет и хумус - эта восточная закуска подойдет к любым ингредиентам бутерброда. Если сендвич у вас сладкий, то сливочное масло вообще на него мазать не обязательно - лучше выбрать ореховую пасту или мед.

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