Эти два продукта обычно принято выбрасывать, хотя они - отличное удобрение для рассады.

Чем подкормить рассаду, чтобы она быстрее пошла в рост и не болела? Оказывается, такое удобрение есть на каждой кухне, где пьют чай или кофе.

Ранее мы рассказывали, как изюм помогает вырастить крепкую рассаду.

Спитой чай и кофейная гуща мало где используются. Возможно, в кои-то веки из кофейной гущи сделают скраб. У спитой заварки вообще нет шансов - сразу в мусорное ведро. Но у опытных огородников такое добро не пропадает.

Видео дня

Чайная заварка и кофейная гуща для рассады - что они дают

Есть несколько причин, зачем растениям нужна использованная чайная заварка и кофейная гуща:

В состав кофейного жмыха и использованного чая входят органические вещества - попадая в почву, они разлагаются и обогащают ее. Некоторые огородники добавляют остатки кофе и чая в компостную кучу: со временем они перегнивают и получается хорошее удобрение для растений.

В кофейных зернах содержится азот и калий - они необходимы растениям для роста и развития.

Использованная чайная заварка делает почву рыхлой, воздухо- и водопроницаемой.

Если добавить чайную заварку при посадке растений, то они будут более крепкими и устойчивыми к различным заболеваниям.

Чайная заварка и кофе содержат кофеин - он отпугивает слизней и вредителей, достаточно будет посыпать кофейной гущей вокруг растений.

Важно: чай может пересушивать почву, поэтому нужно следить за влажностью грунта. А кофе - может закислить его, в этом случае нужно при необходимости внести золу в качестве раскислителя.

Удобрение для рассады - как использовать кофейную гущу и заварку

Использовать спитую заварку и кофейную гущу как удобрение для рассады очень просто. При посадке рассады добавьте на дно стаканчика щепотку использованной высушенной заварки, а кофейную гущу смешайте с грунтом - растения не будут болеть.

Важно: перед тем как применять заварку, ее нужно высушить, а кофейную гущу прожарить на сковородке или в духовке.

Вас также могут заинтересовать новости: