Читайте на УНИАН, как помыть холодильник смесью воды и уксуса.

После разморозки холодильника очень важно правильно его вымыть, чтобы избежать неприятных запахов. Чистота - обязательная часть того, как правильно запустить холодильник после разморозки.

Как правильно помыть холодильник, чтобы не было запаха - пошаговая инструкция

Для начала выключите холодильник и удалите всю еду и напитки из него. При этом обязательно проверьте и выбросьте просроченные продукты.

Снимите все полки, ящики и другие съемные детали и вымойте их. Чем мыть холодильник внутри? Предварительно можно воспользоваться теплой мыльной водой. После тщательно высушите их перед установкой обратно. Не все знают, но мыть холодильник уксусом - это залог чистоты и отсутствия неприятных запахов.

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Смешайте в равных пропорциях уксус и воду и протрите внутренние поверхности холодильника этим раствором. Это поможет убить бактерии и устранить запахи. После этого протрите холодильник чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки уксуса.

Если в холодильнике есть плесень или другие упорные пятна, вы можете использовать более "ядерную" смесь. Запоминайте, как помыть холодильник содой и уксусом:

с помощью губки или тряпки нанесите смесь соды и уксуса на внутренние стены и полки холодильника;

оставьте на несколько минут, чтобы средство уничтожило загрязнения;

протрите влажной чистой губкой.

После того как вы все вымыли, не закрывайте дверь холодильника на несколько часов, чтобы он полностью высох.

Следуя этим шагам, вы сможете обеспечить чистоту и свежесть вашего холодильника после разморозки, и избежать неприятных запахов.

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