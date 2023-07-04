Рассказываем, как эффективно и быстро отмыть старый липкий жир с поверхностей.

Жирные пятна на кухне могут быть настоящей головной болью. Они прилипают и твердеют со временем, создавая проблемы при их удалении. Но не отчаивайтесь! Существует несколько эффективных способов, с помощью которых вы сможете справиться с самыми упрямыми жирными загрязнениями.

Чем можно отмыть засохший жир с посуды

Рекомендуется использовать специальные моющие средства. Они помогут размягчить и отмыть засохший жир, оставляя поверхность чистой и блестящей:

Нанесите средство на хозяйственную губку.

Хорошо потрите загрязнение жесткой стороной губки.

Смойте водой, в случае необходимости повторите несколько раз.

Если жир уже прочно врос в поверхность, и его удаление кажется сложным, ответом на вопрос, чем лучше отмыть застарелый жир, станет обычная пищевая сода. Засыпьте пятно содой, залейте горячей водой, сильно потрите и смойте, убрав верхний слой загрязнения. Повторяйте процедуру, пока пятно не уйдет. Для духовки можно сделать пасту - добавить немного воды к равному количеству соды и лимонной кислоты.

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Как убрать застывший жир на кухне, если он прилип к поверхностям или посуде - рекомендуется применять горячую воду с моющим средством или жидким мылом. Добавление небольшого количества уксуса также может помочь в растворении и удалении застывших пятен.

Как удалить прилипший жир

Такое загрязние может оказаться довольно упрямым, но справиться с ним реально. Для этого используйте сильное специальное средство, например, порошок или спрей.

Нанесите его на загрязненную поверхность (если используете порошок, залейте небольшим количеством воды) и дайте ему воздействовать некоторое время - 10-15 минут, затем тщательно протрите и промойте.

Чем отмыть застарелый жир с вытяжки

Вытяжка - одно из мест, где жир часто собирается и застывает. Для удаления застарелого жира с вытяжки используйте универсальный очиститель для кухонных поверхностей в пульверизаторе. Нанесите спрей и немного подождите - он размягчит загрязнение, обеспечивая чистоту и хорошую работу техники.

А если вы задумались, чем отмыть старый липкий жир на плите, нужно просто использовать моющее средство несколько раз. Нанесите большое количество порошка на всю поверхность плиты, залейте кипятком до консистенции пасты, вотрите в пятна и подождите 15 минут.

После этого сильно потрите жесткой стороной губки и смойте, повторите процедуру. Когда вы размышляете, чем отмыть застарелый жир на плите, не забывайте, что нельзя использовать металлические губки, чтобы не оставить царапины. Можно применить деревянную или силиконовую лопатку.

Важно: если ваша плита стеклокерамическая, для нее подходят только специальные моющие для таких поверхностей! Использовать любые другие средства и методы не разрешается, чтобы безвозратно ее не испортить.

Чем отмыть застарелый жир с пластика

Пластиковые поверхности можно отмыть с помощью специального моющего средства для пластика или универсального очистителя. Такие предметы можно также протереть горячей водой с обычным моющим для посуды и тщательно промыть.

В особо тяжелых случаях используйте спирт - хорошо промочите им ватный тампон и протрите пятно.

Жирные загрязнения на кухне - это вызов, но правильными средствами и методами вы сможете вернуть поверхностям чистоту и блеск. И не забывайте, что предотвратить - легче, чем справляться с последствиями. Регулярно протирайте поверхности с моющим средством, особенно плиту сразу после приготовления пищи, и думать, чем отмыть пригоревший жир, вам больше не придется.

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