Чего боятся мыши и как быстро отвадить их от вашего жилища - узнайте в материале УНИАН.

Маленькие грызуны чаще всего появляются в частных домах, квартирах на первом и втором этажах, а также полуподвальных офисах. Если рядом есть магазины или другие торговые точки, то вероятность обнаружить у себя мышь многократно возрастает. УНИАН расскажет, как поймать мышь без мышеловки быстро и просто.

Ранее мы говорили о том, как избавиться от клопов раз и навсегда.

Чем опасны грызуны и можно ли заразиться от мышей

Маленькие мышки - милые на вид создания, но для человека они весьма опасны. Во-первых, они грызут абсолютно всё - от продуктов питания до деревянных и картонных коробок, а также проводов питания. Они могут обустраивать свои норки в теплых уголках дома или квартиры, а это значит, что вашей проблемой станет не одна мышка, а вся ее семья.

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К тому же, мышь является переносчиком опасных заболеваний - чумы или холеры, а также может стать рассадником блох и вшей. От нее может заразиться домашнее животное или человек, а еда, которую попробовала мышь, уже категорически непригодна в пищу. Именно поэтому от мышей стоит избавляться незамедлительно.

Как поймать мышь бутылкой - лайфхак

Один из самых гуманных способов ловли мышей - использование обычной пластиковой бутылки. Вам нужны:

бутылка объемом 1.5 или 2 л;

доска или фанера;

капроновая нить;

нож, ножницы;

3 небольших бруска;

кусочек сала.

В качестве приманки лучше брать именно сало - колбасу или сыр, как ни странно, использовать не стоит - они быстро засыхают и перестают пахнуть. Сало нужно нанизать на капроновую нить. Посередине бутылки продеть гвоздь или металлический стержень, закрепить его брусками с внешней стороны бутылки. Еще один брусок закрепить со стороны горлышка - это будет закрывающий механизм.

Ближе ко дну бутылки сделать два отверстия и продеть леску изнутри, на которой закрепить приманку. Как только мышка запрыгивает по бруску в горлышко бутылки, последняя наклоняется вниз, горлышко опускается до бруска и выход закрывается.

Как поймать мышь на клей - проверенный способ

Для того, чтобы использовать этот метод, вам нужно найти фанеру размером 20х20 см. Со всех сторон измазать фанеру клеем, а посредине оставить место, где будет располагаться приманка. Лучше всего брать клей на смоляной основе или тот, что специально предназначен для ловли мышей. Такое вещество имеет вязкую структуру и долго не застывает. В качестве альтернативы можно использовать строительный скотч.

Как поймать мышь с помощью ведра и жестяной банки

Еще одна самодельная ловушка, которая обрела популярность у владельцев частных домов. Вам нужно взять ведро и закрепить поперек его края спицу или прочную проволоку. Перед этим на нее нужно насадить жестяную банку, обмазав ее приманкой или прикрепив кусочек еды снаружи банки. К ведру дополнительно поставьте дощечку, чтобы мыши по ней смогли добраться к ловушке. Когда мышь наступит на банку, она начнет вращаться и упадет прямо в ведро. Если вам нужно, чтобы грызун погиб, налейте в ведро воду.

Лайфхак - как поймать мышь в банку

Банка - самое простое устройство, которое можно использовать для поимки мышей. Возьмите стеклянную банку объемом 1-2 л, внутри на скотч прикрепите кусочек сала. Банку поставить горлышком вниз, подперев ее монетой, установленной на ребро. В итоге у вас получится очень шаткая конструкция, которую мышь почти стопроцентно опрокинет - она будет прыгать, пытаясь достать приманку, в этот момент монета упадет, а ловушка захлопнется.

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