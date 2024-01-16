Каждый сам решает, можно ли спать рядом с телефоном, однако стоит разобраться в безопасности подобного действия.

В конце дня перед сном почти каждый ставит свой любимый гаджет на зарядку. Удобнее всего, если он лежит в досягаемости, поскольку уже утром предстоит отключать будильник. Вот только не все задумываются, вредно ли спать рядом с телефоном.

Можно ли спать рядом с телефоном на зарядке - последствия такого решения

Давайте сначала разберемся, почему нельзя спать с телефоном на зарядке по мнению многочисленных противников. Хотя пока нет недвусмысленных доказательств, некоторые исследования связывают длительное излучение от телефона во время зарядки с риском развития рака, бесплодия, проблем с сердцем и других заболеваний.

Также есть и другие причины, почему нельзя спать рядом с телефоном. Следует учитывать, что электромагнитные излучения, которые испускает телефон, могут воздействовать на наше здоровье и сон. Поэтому, рекомендуется держать телефон на достаточном расстоянии от головы, например, на ночном столике или подальше от кровати.

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Одна из немногих конкретных и доказанных причин в вопросе того, опасно ли спать рядом с телефоном, заключается в риске возникновения пожаров. Также зафиксированы случаи, когда из-за того или иного заводского брака гаджет мог взорваться на зарядке - едва ли это надежное соседство рядом с вашей головой. Кроме того, к повышенному риску возгорания или перегрева, может привести использование неоригинальных или поврежденных зарядных устройств.

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