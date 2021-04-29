Юристы ОО "Парк Жмаченко" готовят жалобу в Апелляционный суд и выложат материалы и аудиозапись судебного дела в публичный доступ.

28 апреля Хозяйственный суд г. Киева отменил решение Киевсовета о создании парка на ул. Генерала Жмаченко, 20.

Об этом сообщает общественная организация местных жителей "Парк Жмаченко", которая отстаивает зеленую зону.

Суд вынес вердикт с бешеной скоростью – заседание длилось всего пол часа, а решение судья Виктория Джарты объявила после двух минут пребывания в совещательной комнате.

Суд удовлетворил иск евангельской церкви "Христианская надежда", которая арендовала этот участок у 4 Га для реконструкции и обслуживания своего здания, и потеряла ее после попыток начать незаконное строительство жилого комплекса вместе с "Интергал-буд".

После расторжения договора аренды и предоставления статуса парка зеленой зоне, местные жители самостоятельно начали развивать территорию, и на днях торжественно открыли Аллею памяти погибшим воинам АТО. Согласно генплану строительства, вместо памятного знака и соснового леса запланировано три высотки в 27 этажей. А всего планируется 9 домов.

Юристы ОО "Парк Жмаченко" готовят жалобу в Апелляционный суд и выложат материалы и аудиозапись судебного дела в публичный доступ, чтобы показать абсурдность и незаконность вынесенного решения.

Компания "Интергал-Буд" принадлежит экс-нардепу регионалу Владимиру Зубику и, по информации программы "Гроші", незаконно строит несколько ЖК. В лоббировании интересов застройщика засветился нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Его офис "Зе-простір" находился прямо в здании "Интергал-буд" на ул. Московской. А свои новогодние поздравления Тищенко записывал на фоне новогоднего городка на Банковой возле Офиса президента. Спонсором здесь тоже стал "Интергал-Буд".

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Автор: Иван Бойко