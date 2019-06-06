Бывшая жена нардепа Чекиты призвала Кернеса и Труханова не брать ее экс-супруга в список их партии

Она считает своим долгом предупредить Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса о недопустимости выдвижения Геннадия Чекиты на предстоящих выборах в Парламент от партии «Доверяй делам».

Мать детей Геннадия Чекиты – Елена Молодцова обратилась с письмом к Геннадию Труханову и Геннадию Кернесу, сопредседателям партии «Доверяй делам».

Молодцова уже не первый год судится с нардепом и признанным мультимиллионером Чекитой за алименты на детей. Об этом пишет издание "Гордон".

Она считает своим долгом предупредить Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса о недопустимости выдвижения Геннадия Чекиты на предстоящих выборах в Парламент от партии «Доверяй делам».

В 2014 году Геннадий Чекита прошел в Верховную Раду от партии тогда еще Президента Петра Порошенко. Все это время признанный мультимиллионер входил в правящее большинство и голосовал за основные вопросы проводимые БПП в Парламенте. После проигрыша Петром Порошенко выборов в апреле, 2019 года, Геннадий Чекита решил сменить партийный окрас. Что и побудило Елену Молодцову обратиться с письмом к Геннадию Кернесу и Геннадию Труханову.

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"Узнала о намерении своего бывшего мужа Чекиты Геннадия Леонидовича баллотироваться в Верховную Раду Украины по списку партии «Доверяй делам», и настоятельно рекомендую отказаться от какого-либо сотрудничества с этим человеком. Уверена, что своими качествами этот человек лишь навредит любому объединению",- написала она.

Елена Молодцова, которая уже больше двух лет судится с Чекитой за алименты на детей, считает, что нынешний народный депутат, вместо выплат, пытается лишить ее семью квартиры, и, имея еще внебрачных детей, странно делит их по сумме выплат на них.